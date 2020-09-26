نجات ۲۰۶ نفر در عملیات های امدادی ۳ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور با بیان اینکه طی سه روز گذشته ۲۸۸ مورد مأموریت امداد و نجات در سراسر کشور انجام شده است، گفت: در این عملیات‌ها، امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر توانستند جان ۲۰۶ مصدوم را نجات دهند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: ۱۳۴ نفر از مصدومان برای دریافت خدمات بیشتر به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل و ۹۲ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: در مدت ۷۲ ساعت گذشته ۴۰ عملیات رهاسازی و نجات فنی نیز برای خدمات رسانی و نجات به ۵۹ مصدوم از سرنشینان گرفتار و آسیب دیده حوادث رانندگی از میان خودروهای آسیب دیده و تصادفی انجام شده است.