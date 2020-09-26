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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۶

رئیس سازمان امداد و نجات اعلام کرد؛

نجات ۲۰۶ نفر در عملیات های امدادی ۳ روز گذشته

نجات ۲۰۶ نفر در عملیات های امدادی ۳ روز گذشته

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر طی سه روز گذشته با انجام ۲۸۸ عملیات، جان ۲۰۶ مصدوم را نجات داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور با بیان اینکه طی سه روز گذشته ۲۸۸ مورد مأموریت امداد و نجات در سراسر کشور انجام شده است، گفت: در این عملیات‌ها، امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر توانستند جان ۲۰۶ مصدوم را نجات دهند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: ۱۳۴ نفر از مصدومان برای دریافت خدمات بیشتر به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل و ۹۲ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: در مدت ۷۲ ساعت گذشته ۴۰ عملیات رهاسازی و نجات فنی نیز برای خدمات رسانی و نجات به ۵۹ مصدوم از سرنشینان گرفتار و آسیب دیده حوادث رانندگی از میان خودروهای آسیب دیده و تصادفی انجام شده است.

کد مطلب 5033014
ساناز باقری راد

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