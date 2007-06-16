به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام بدین شرح است : ارتحال تاسف برانگیز عالم مجاهد ، فقیه صمدانی و مرجع والا مقام حضرت آیت الله العظمی حاج آقا محمد فاضل لنکرانی (قده) خسارتی سنگین برای تشیع ، حوزه علمیه و همه جهان اسلام است که تنها لطف ویژه حضرت پروردگار می‌تواند آن را جبران کند.

آن بزرگوار که بیش از نیم قرن در عرصه علم و عمل جایگاهی ممتاز داشت ، از رهروان بلند آوازه حضرت امام خمینی (قده) و از پشتوانه‌های محکم و روشن بین نظام جمهوری اسلامی و مدافع حق و حرمت مردم و پاسدار امین مکتب اهل بیت (ع) و مدافع دلیر رفعت جایگاه حوزه در عرصه علم و اخلاق و عمل بود. تربیت شدگان آن والا گهر هم اکنون نیز سرمایه ای گرانسنگ برای اسلام و ایرانند.

من این مصیبت عظیم را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و حوزه‌های علمیه ، به خصوص حوزه مبارکه علمیه قم و به جامعه اسلامی و خاندان پاک و گرامی آن فقیه عالی مقدار تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات آن بزرگوار و صبر و اجر بازماندگان معزز و سلامتی و توفیق روز افزون را در ادامه راه آن عزیز و خدمت بیشتر به اسلام ، ایران و انقلاب از درگاه حضرت حق جلی و علا مسالت می‌کنم.