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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۱۴

در دومین دور ار مذاکرات در تهران ؛

رؤسای جمهور ایران وترکمنستان برتلاش برای تامین رفاه ملتهای دو کشور تاکید کردند

رؤسای جمهور ایران وترکمنستان برتلاش برای تامین رفاه ملتهای دو کشور تاکید کردند

رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان تصریح کردند : تلاش برای تامین رفاه و پیشرفت دو کشور هدف اصلی گسترش مناسبات تهران و عشق آباد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد امروز در دومین دور مذاکرات مشترک باهمتای ترکمن خود، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال تجربیات و دستاوردهای خود به ترکمنستان محدودیتی ندارد، گفت: ایران آماده است با احداث خط تولید خودرو در ترکمنستان آموزش‌های لازم را در عرصه تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در اختیار متخصصان این کشور قرار دهد.

قربان قلی بردی محمداف رییس جمهوری ترکمنستان نیز در این مذاکرات ضمن استقبال از پیشنهاد رییس جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران را ملتی با نشاط و مصمم دانست.

وی، بااشاره به پیشرفت‌های ایران در بخشهای مختلف، از جمله تولید خودرو تصریح کرد، خرید هزار دستگاه انواع اتوبوس از جمله توافقات خوبی است که در زمینه‌های گوناگون میان مسوولان دو کشور انجام شده است.


 

کد مطلب 503310

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