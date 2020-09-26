ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی ظهر شنبه در حاشیه افتتاح فاز دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش اظهار داشت: این پروژه بنیاد با دیگر پروژه‌ها در حوزه صنعت تفاوت اساسی دارد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۱ که تحریم‌ها مسجل شد وضعیت تولید زنجیره فولاد کشور ۱۲۳ میلیون تن بود، این ظرفیت با وجود تحریم‌ها امروز به ۲۳۰ میلیون تن رسیده است و امروز با افتتاح این واحد به تنهایی ما به ظرفیت ۳۷ میلیون تن رسیدیم و این قطعاً به دلیل کار و روحیه جهادی افرادی است که در این پروژه همکاری داشتند.

سرپرست وزارت صنعت معدن بیان کرد: خوشبختانه در چند سال گذشته به واسطه کمک‌هایی که به ما شده به ویژه از سمت معاون اول ریاست جمهوری برای اجرای پروژه‌ها ما توانستیم رتبه ۱۰ تولید فولاد در دنیا را کسب کنیم.

سرقینی ادامه داد: در حالی که در سال گذشته میلادی رشد متوسط تولید در دنیا در حوزه فولاد سه یا سه و نیم درصد بوده ما با رشد ۶ ونیم درصدی بالاترین رشد را داشتیم و این رشدی بسیار اهمیت دارد چرا که در شرایط سخت و با وجود تحریم‌ها به دست آمده است.

وی با اشاره به رکورد صادرات فولاد در سال ۹۸ گفت: در چند ساله منتهی به سال ۹۹ همه ساله ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن هر ساله صادرات داشته باشیم، در سال ۹۱ ما شش و نیم تن واردات فولاد داشتیم در کنار آن نیز شش و نیم میلیون تن صادرات فولاد داشتیم به مرور توانستیم پیشرفت کنیم و در سال ۹۸ با صادرات ۱۲ میلیون تن انواع فولاد رکورد زدیم، و این درصورتی بود که فقط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن واردات داشتیم.

سرپرست وزارت صنعت معدن با اشاره به برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ اظهارکرد: در برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ خیلی از ایده‌ها مطرح شده یکی از چشم اندازهایی که حتماً محقق می‌شود، تولید ۵۵ میلیون فولاد خام خواهد بود.

سرقینی ادامه داد: در حال حاضر ۳۷ میلیون تن فولاد آماده به کار داریم، همچنین ۲۰ میلیون تن فولاد در دست انجام وجود دارد بنابراین قطعاً به آمار ۵۵ میلیون تن تولید در سال ۱۴۰۴ خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه صنعت فولاد در کشور بومی شده است، گفت: ما امروز در کشور می‌توانیم با استفاده از توان متخصصان ایرانی کارهای بزرگی در حوزه فولاد انجام دهیم الان ما صاحب دانشمندی پلی هستیم، پلی یکی از روش‌های تولید آهن سنگین است که متعلق به متخصان ایرانی است.

سرپرست وزارت صنعت معدن گفت: خوشبختانه در کنار همه تحریم‌ها ما رشد صنعت ۳.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۹ داشتیم، در پتروشیمی هم رشد تجربه کرده‌ایم در لوازم خانگی ۲ و نیم درصد و در آلومینیوم ۵۰ درصد، در فولاد ۸ درصد در خودرو هیجده و نیم درصد در سیمان ۱۵ درصد رشد داشتیم، علاوه بر تامین نیاز تامین نیاز کشور صادرات هم داشته باشیم.

سرقینی خاطر نشان کرد: در بعضی از کالاها رشد منفی داشتیم اما مجموع تولیدمان در تعرفه‌های مربوط به وزارت خانه حدود ۷ درصد مثبت بوده است، در پنج ماهه امسال رشد ۷۰ درصدی در صدور پروانه بهره‌برداری داشتیم همچنین در صدور جواز تاسیس ۳۱ درصد افزایش شاهد بودیم که این نشان دهنده این مطلب است که مردم ما به رشد صنعت امیدوار هستند.