ستاد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قم، ستاد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی عصر امروز به ریاست حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از مسئولان استان تشکیل شد.

همزمان با تشکیل ستاد ارتحال ، نهادها، سازمانها و ادارات دولتی استان آمادگی کامل خود را جهت برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی اعلام کردند.

علی نیکان قمی فرماندار قم در گفتگو باخبرنگار مهر از آماده باش کلیه نیروهای ذیربط از جمله انتظامی، خدماتی و غیره جهت ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله العظمی فاضل لنکرانی خبر داد و افزود: با هماهنگی های انجام شده مقرر گردید دو پارک سوار شمالی و جنوبی قم جهت کنترل ترافیک شهری و جلوگیری از اتوبوس های مسافربری به داخل شهر قم از فردا یکشنبه فعالیت خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: همچنین با همکاری شهرداری قم اقداماتی از قبیل شستشو و نظافت مسیرهای تشییع جنازه، برپایی ایستگاههای صلواتی، تبلیغات شهری وغیره اجرا خواهد شد.

فرماندار قم گفت: ستادهای اسکان، گم شدگان و اطلاع رسانی نیز تشکیل خواهد شد.

محمدرضا بهرامی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم نیز از آماده باش کلیه نیروهای امدادی قم خبر داد و افزود: دو دستگاه اتوبوس درمانگاهی ، 8 دستگاه آمبولانس و یک فروند چرخ بال امدادی کار امداد و نجات را از فردا (یکشنبه) آغاز می کنند.

وی تصریح کرد: 66 نفر از پرسنل و نیروهای جمعیت هلال احمر در قالب 2 تیم امدادی از یکشنبه فعالیت خودشان را در سطح استان شروع می کنند.