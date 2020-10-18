محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و کارشناس پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی در خصوص آسیب های آموزش مجازی برای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان روستایی و عشایر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: معتقد هستم بار آموزشی کشور نباید روی آموزش های مجازی، شبکه های ارتباط جمعی و شبکه هایی مانند شاد متمرکز باشد چرا که حداقل ۳۰ درصد خانواده ها به وسایل ارتباطی الکترونیکی دسترسی ندارند و یا ممکن است در این شرایط اقتصادی در ادامه دسترسی اشان محدودی شود به این ترتیب دانش آموزان زیادی از تحصیل باز می مانند.

این جامعه شناس بیان کرد: در حال حاضر روش های آموزشی غیر حضوری بسیار خوبی در سراسر دنیا برای استفاده دانش آموزان مناطق محروم و شهرهای برخورداری که به دلیل حاشیه نشینی و وضعیت مالی نابسامان برای تحصیل با مشکلاتی روبه رو هستند در حال اجراست که می تواند در کشور ما نیز به کار گرفته شود.

وی در ادامه با اشاره به افزایش خط فقر تا سقف ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش خط فقر حدود یک سوم دانش آموزان و خانواده هایشان به هیچیک از ابزارهای الکترونیک دسترسی ندارند و بسیاری از این تعداد از دانش آموزان از روش های آموزشی که در میانه کرونا تعریف شد باز مانند و به اجبار ترک تحصیل کردند.

محبوب فر اظهار کرد: در حال حاضر به سبب مشکلات معیشتی خانواده ها و عدم برخورداری دانش آموزان از وسایل ارتباطی الکترونیکی برای بهره مندی آنها از تحصیل زنگ خطر سلامت روانی جامعه به صدا در آمده است و حتی در آینده ممکن است آسیب های اجتماعی افزایش یابد.

این پژوهشگر آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه با مجازی بودن شیوه های آموزشی در دوران کرونا شاهد افزایش آسیب های اجتماعی بوده ایم عنوان کرد: با مجازی بودن مدارس بخش زیادی از دانش آموزان مجبور به خانه نشینی شدند و متاسفانه تحت خشونت های خانگی قرار گرفتند و یا بسیاری از آنها برای پر کردن اوقات خود روانه خیابان ها شدند و به این ترتیب در آمار کودکان کار جای گرفتند.

محبوب فر در آخر افزود: ما نباید آموزش مجازی و غیر حضوری مدارس را به شبکه شاد و یا سایر شبکه های اجتماعی موکول کنیم چراکه بسیاری از خانواده ها در تنگنای معیشتی هستند و دانش آموزان از تحصیل باز می مانند از طرفی هم باید از روش های آموزش غیر حضوری متنوعی استفاده کرد که بار مالی برای خانواده ها و دانش آموزان به دنبال نداشته باشد در غیر این صورت باید منتظر موج گسترده ای از آسیب های اجتماعی باشیم.