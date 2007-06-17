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۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۴

ابومازن بخشنامه تشکیل دولت فوق العاده را امضا کرد

ابومازن بخشنامه تشکیل دولت فوق العاده را امضا کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته بخشنامه تایید تشکیل دولت فوق العاده فلسطین را امضا کرد و قرار است امروز رسما مسئولیت این دولت به سلام فیاض سپرده شود.

به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درحالی صورت گرفت که درادامه درگیری ها بین طرفداران حماس و فتح ، وی پنجشنبه 24 خرداد، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین را از کاربرکنار کرد و "سلام فیاض" را مامور تشکیل کابینه کرد.

براساس آخرین گزارش ها دولت فوق العاده فلسطین متشکل از 12 عضو است که از کارشناسان مستقل هستند و "سلام فیاض" مسئولیت وزارت دارایی را نیز برعهده دارد.

قراراست ساعت 13امروز یکشنبه به وقت محلی رسما مسئولیت دولت فوق العاده به "سلام فیاض" سپرده شود.

کد مطلب 503357

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