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۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۰

پنج درصد محصولات غذایی کشور در استان مرکزی تولید می شود

پنج درصد محصولات غذایی کشور در استان مرکزی تولید می شود

اراک - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت : استان مرکزی با تولید بیش از دو میلیون تن انواع محصولات کشاورزی ، پنج درصد تولید محصولات غذایی کشور را بر عهده دارد .

نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه محصولات تولیدی کشاورزی این منطقه چهار تا پنج برابر نیاز استان است افزود : استان مرکزی در زمینه تولید گندم ، دام و طیور به خود کفایی رسیده است و در سایر تولیدات نیز به مرز خودکفایی نزدیک شده است .

وی اظهار داشت : امنیت و استقلال کشور با خودکفایی در تولید محصولات مختلف کشاورزی فراهم می شود و استمرار آن نیازمند توجه ویژه مسئولان به کشاورزان است .

ابراهیمی خاطرنشان کرد : پتانسیل های کشاورزی در کشور و استان بیش از این میزان است و باید با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه تلاش شود ، استعداد های بالقوه ، اجرایی شوند .

وی یادآور شد : یکی از مشکلات جهاد کشاورزی در استان و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی است که در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.
کد مطلب 503367

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