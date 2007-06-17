پنج درصد محصولات غذایی کشور در استان مرکزی تولید می شود

نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه محصولات تولیدی کشاورزی این منطقه چهار تا پنج برابر نیاز استان است افزود : استان مرکزی در زمینه تولید گندم ، دام و طیور به خود کفایی رسیده است و در سایر تولیدات نیز به مرز خودکفایی نزدیک شده است .

وی اظهار داشت : امنیت و استقلال کشور با خودکفایی در تولید محصولات مختلف کشاورزی فراهم می شود و استمرار آن نیازمند توجه ویژه مسئولان به کشاورزان است .

ابراهیمی خاطرنشان کرد : پتانسیل های کشاورزی در کشور و استان بیش از این میزان است و باید با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه تلاش شود ، استعداد های بالقوه ، اجرایی شوند .

وی یادآور شد : یکی از مشکلات جهاد کشاورزی در استان و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی است که در این زمینه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.