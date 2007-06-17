عدم انسجام دستگاههای فرهنگی؛ ضعف بزرگ تبلیغات دینی

به گزارش خبرنگار مهر، گذری اجمالی بر شرایط حاکم بر جامعه و موقعیت برخی جوانان حاکی از آن است که دستگاه های فرهنگی کشوردر امر تبلیغ و اطلاع رسانی دینی عملکرد ضعیفی داشته اند .

چنانچه تبلیغات کشور مناسب بود ، وضعیت فعلی را در جامعه شاهد نبودیم . جامعه امروز ما، به لحاظ فرهنگی ، جامعه مطلوب انقلاب اسلامی نیست و این به خوبی بیانگر این نکته است که طی سالهای گذشته، آسیبهایی متوجه جامعه شده که کمترین آنها ، غفلت از فرهنگ، نمادهای فرهنگی و مهم تر از همه غفلت از صرف امکانات دولتی برای تفکرات غیر انقلابی است .

بی تردید عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف و همچنین عدم استفاده از زبانهای گیرا ، همچون زبان هنر از نواقص عمده تبلیغات دینی در کشور است .



توجه به مواردی چون تنوع و ابتکار عمل ، سطح معلومات عمومی ، استفاده از تکنولوژی روز، بهره گیری از افراد آگاه و تعمیق بخشی اطلاعات از ضعفهایی است که توجه ویژه به آنها از ضرورتهای انکارناپذیر در ارائه مطالب دینی و مذهبی است .

تبلیغات و فعالیتهای بسیاری در راستای دین در کشور صورت می گیرد اما متأسفانه عدم هماهنگی لازم بین دستگاهها، موازی کاری، فعالیتهای پراکنده و بی هدف ، اجازه نداده اند که فعالیتهاقوی، مؤثر و سازنده باشند .

متأسفانه در این میان برخی مطبوعات و رسانه ها نیز در راستای اطلاع رسانی، معروف و منکر را به خوبی در نظر نمی گیرند ، به همین دلیل دیده می شود مسائلی که معروف است به فراموشی سپرده شده و منکرات، خواسته یا ناخواسته ترویج می شوند .

برای رفع ضعفها و نواقص موجود و دور شدن از آشفتگی فرهنگی یکی از اولویتهای اولیه و اساسی برنامه ریزی مناسب و سیاستگذاری در راستای فعالیت های مختلف ، از جمله فرهنگ سازی دینی است .

انسجام بخشی به فعالیتهای دینی و مذهبی به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، ارزنده و سازنده ضرورتی است که می بایست از سوی فعالان دینی به خوبی و با جدیت مورد توجه قرار گیرد .

تبلیغات دینی ، تمامی اموری را که مربوط به شئونات زندگی می شوند را در بر می گیرند ، پس برای اینکه تبلیغات با تأثیرات مثبت همراه باشند باید تمامی تبلیغات ، صبغه دینی داشته باشند .

باید در نظر داشت فرهنگ سازی مناسب یک هنر است و باید هنرمندانه به آن پرداخته شود . ویژگی و مبانی فرهنگی باید باور شوند، ارزشهای دینی نیز باید به طور دقیق نهادینه شده و به باور افراد برسند تا در زندگی فردی و در سطح جامعه نمود داشته باشد .

بی تردید جامعه جوان ایران نیاز به راهنمایی و هدایت ارزشمند و مناسب دارد ، در همین راستا باید به شایستگی اسلام را دین بهتر زیستن معرفی کرد . پاسخگویی به نیازهای روز جامعه با استفاده از رهنمودهای دین مبین اسلام ، سعادت را به همگان هدیه می کند .

جوانان آینده سازان جامعه هستند و باید در راه سازندگی فکر و روح آنان تلاشهای ارزنده ای صورت گیرد ، شایسته است در راستای رفع نیازهای این قشر از جامعه در حوزه دین و مذهب ، با نگاهی نو و مثبت فعالیت کرد .

نوگرایی دینی نوعی باز تولید اندیشه ناب دینی با نگاه به مقتضیات و نیازهای روز و نیازهای مخاطبین است و یا اینکه نو‌گرایی توجه‌ دادن جامعه و مخاطبان دین به نقاط مغفول و زوایای توجه نشده‌ دین است.

زمانی که بخواهیم دعوت به دین را از حالت گفتاری و زبانی تبدیل کنیم، باید در گستره‌ رسانه ‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، آرمانها، اهداف، نتایج و دستورالعملهای دینی و الهی را باز تولید کرده و از تمام فضاها و ظرفیتها به حسب همان فضا و به مقتضای آن ابزار، برای رساندن پیام دین کمک گرفت، اعم از محیط‌‌ های حقیقی و محیط‌ های مجازی.