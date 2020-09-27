تحریم ها سبب تقویت شرکت های دانش بنیان شده است

محمد هادی مؤذن در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برپایی نمایشگاه دستاوردهای هفته دفاع مقدس گفت: دستاوردهای یکساله سازمان‌ها در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در پارک موزه دفاع مقدس به صورت استانی برپا شده است.

وی دلیل عمده برپایی این نمایشگاه که بیشتر به صورت فضای مجازی است، تقویت روحیه‌های امید در جوانان و مردم بیان کرد و گفت: تقریباً ۲۰ طرح سازمانی در آن ارائه شد.

وی با اظهار اینکه یک طرح بزرگ برای کمک به جهش تولید در استان آماده شده است، افزود: کسانی در سال گذشته از سوی این سازمان حمایت شدند و طرح‌های آنها تا مرحله صنعتی شدن پیش رفت و کمک می‌شود تا تولید آنان افزایش یابد.

مؤذن اذعان کرد: در سال‌های قبل از تحریم شرکت‌های دانش بنیان شرایط خوبی نداشتند، همچنین بخش فناوری هم در وضعیت تحریمی ضربه خورده است اما به دلیل آنکه پایه اصلی شرکت‌های دانش بنیان و فناوری قابل تحریم نیست و از فکر و خلاقیت جوانان ایرانی ریشه می‌گیرد، این بخش روز به روز در حال رشد و شکوفایی است.

مسئول بسیج علمی و پژوهشی سپاه کربلا ادامه داد: واردکنندگان نیز با توجه به شرایط تحریم به تولیدات داخلی و شرکت‌های دانش بنیان روی آوردند که باعث جهش تولید شده است.