بلر از ناکارامدی طرحهای بوش درباره عراق آگاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آبزرور در شماره امروز خود مطلبی را فاش کرد که بر اساس آن "تونی بلر" به خوبی از فقدان برنامه مناسب در نزد "جرج بوش" برای کنترل اوضاع عراق پس از حمله به این کشور آگاه بود.

بر اساس این گزارش، درآن زمان( پیش از حمله به عراق در سال 2003 ) مشاوران تونی بلر درباره شکست طرح حمله به عراق به علت نبود برنامه دقیق برای کنترل عراق پس از سرنگونی صدام اشاره کرده بودند، ولی با این وجود نخست وزیر انگلیس بازهم با طرح آمریکا برای حمله به عراق موافقت کرد.

این نشریه انگلیسی در ادامه نوشت : بلر در آن زمان علاوه بر همراهی با آمریکا برای حمله به عراق، به بوش این قول را نیز داده بود که نظامیان انگلیسی به طور مستقیم به همراه نظامیان آمریکایی در درگیریهای عراق شرکت خواهند کرد.

یافته های آبزرورکه قرار است به زودی طی دو برنامه در شبکه 4 تلویزیون انگلیس با عنوان یک دهه در داونینگ استریت پخش شود سوال های زیادی را درباره اقدامات بلر در آن زمان مطرح می کند.

در همین رابطه "پیتر مندلسون" یکی از مجریان مشهور انگلیسی چندی پیش در مصاحبه ای که با بلر داشت از وی درباره آگاهی انگلیس از نبود طرح و برنامه مناسب برای کنترل عراق پیش از حمله به این کشور سوال کرده بود که نخست وزیر انگلیس در پاسخ گفته بود: در آن زمان کار زیادی از دست بر نمی آمد.

درهمین رابطه مندلسون به آبزرور اعلام داشت : باید در آن زمان با دقت بیشتری درباره اوضاع عراق پس از سقوط صدام تحقیق می شد، اما متاسفانه این کار انجام نشد.

درهمین رابطه پیش از این نیز خبرهایی درباره فقدان برنامه مناسب برای کنترل اوضاع عراق برای دوران پس از سقوط صدام منتشر شده بود، اما هر بار اربابان جنگ (بوش و بلر) درباره این اخبار سکوت پیشه کردند.

با این وجود، بلر که قرار است در تاریخ 27 ژوئن (6 تیر) از قدرت کناره گیری کند؛ چندی پیش از از تصمیم خود برای ورود به جنگ عراق در سال 2003 حمایت کرده بود.