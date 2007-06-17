راه آهن به برگزاری بازی نهایی پلی اف در اصفهان اعتراض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر تصمیم کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر روز اول تیرماه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

مسئولان باشگاه راه آهن پس از غلبه بر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و راهیابی به دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف رسما به برگزاری دیدار تیم شان برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه فولاد شهر معترض شده و اعتراض خود را رسما به اطلاع فدراسیون فوتبال رسانده اند.

فدراسیون فوتبال با بررسی درخواست باشگاه راه آهن در خصوص تعیین میزبان دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر بزودی تصمیم گیری خواهد کرد.