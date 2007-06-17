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۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

راه آهن به برگزاری بازی نهایی پلی اف در اصفهان اعتراض کرد

راه آهن به برگزاری بازی نهایی پلی اف در اصفهان اعتراض کرد

مسئولان باشگاه راه آهن به برگزاری دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان رسما اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر تصمیم کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر روز اول تیرماه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

مسئولان باشگاه راه آهن پس از غلبه بر تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و راهیابی به دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف رسما به برگزاری دیدار تیم شان برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه فولاد شهر معترض شده و اعتراض خود را رسما به اطلاع فدراسیون فوتبال رسانده اند.

فدراسیون فوتبال با بررسی درخواست باشگاه راه آهن در خصوص تعیین میزبان دیدار نهایی مسابقات فوتبال پلی اف لیگ برتر بزودی تصمیم گیری خواهد کرد.

کد مطلب 503456

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