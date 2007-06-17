سرشماری از تعاونی های استان مرکزی 47 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، محسن مظفری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اراک در محل تعاون استان در اراک افزود : استان مرکزی دارای سه هزار و 984 تعاونی است که نیمی از آنها طی شش روز کاری مورد مراجعه قرار گرفته است.

وی مدت سرشماری را 35 روز خواند و خاطرنشان کرد : پیش بینی می شود همه تعاونی های استان طی 17 روز آمارگیری می شود.

مظفری این سرشماری را مقدمه ای بر اجراشدن اصل 44 قانون اساسی و دستور رهبری خواند و اضافه کرد : در پایان این سرشماری ، تعداد دقیق تعاونی ها، نشانی پستی تعاونی ها، اعضای آنها، تعداد اشتغالزایی ، میزان سرمایه گذاری، سرمایه اولیه و تمام اطلاعات مربوط به تعاونی ها به روزآمد می شود.

وی عنوان کرد : از مجموع سه هزار و 984 تعاونی استان سه هزار و 700 تعاونی تحت پوشش تعاون استان بوده و مابقی تحت پوشش سازمان جهادکشاورزی و بازرگانی استان است.

مظفری سرشماری تعاونی های استان را با بکارگیری 31 مامور آموزش دیده و بومی هر منطقه عنوان کرد و یادآور شد : بر اساس برآورد تعاون کشور که عملکردها سه روز به سه روز به تهران ارسال می شود پیشرفت کاری استان نسبت به برنامه 253 درصد جلوتر است و زودتر از موقع مقرر سرشماری به پایان می رسد.

آمارگیری تعاونی های استان مرکزی همزمان با سراسر کشور از 19 خرداد ماه آغاز شد. بر اساس این طرح 130 هزار تعاونی کشور سرشماری می شود که از این مجموع سه هزار و 984 تعاونی با گرایش های مختلف و اغلب کشاورزی و صنعتی در استان مرکزی قرار دارد.