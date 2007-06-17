تساوی مقابل تیم اصلی عراق قابل قبول است / هدفمان کمک به موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیاست

سرمربی تیم فوتبال "ب" ایران که پس از تساوی عصر امروز برابر تیم ملی عراق با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود : ما در شرایطی برابر عراق قرار گرفتیم که هیچ شناخیت نسبت به حریف خود نداشتیم و این دیدار نخستین بازی رسمی و تدارکاتی ما محسوب می شد که حضور پرشمار تماشاگران عراقی کار تیم ما را دشوار کرده بود.

مظلومی در ادامه خاطر نشان کرد : عراق با تیمی که قرار است در جام ملتهای آسیا به میدان برود به بازیهای غرب آسیا آمده است ولی ما با تیم دوم خود در این بازیها شرکت کردیم که به اعتقاد من امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم هر چند با نتیجه مورد نظر همراه نبود.

وی افزود: در نیمه اول تیم ما بازی خوبی را ارائه کرد و توانستیم چندین موقعیت گل را روی دروازه عراق خلق کنیم که با بدشانسی آنها را از دست دادیم. در نیمه دوم بازی بیشتر در اختیار تیم عراق بود و تیم ما به دلیل ارتفاع اردن از سطح دریا از نظر تنفسی با مشکل مواجه شد و بازیکنان نتوانستند نمایش قابل قبول نیمه اول را ادامه دهند.

مظلومی تاکید کرد : تیم عراق از 10 روز گذشته در اردن اردو زده و تاکنون دودیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور برگزار کرده که این دو دیدار باعث شده تیم عراق از نظر آب و هوایی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد ولی تیم ما تنها بعد از چند جلسه تمرین چنین بازی سنگینی را برگزار می کرد.

وی گفت : در این بازی سه تعویض انجام دادم که یک تعویض آن اجباری بود و دو تعویض دیگر برای تقویت خط حمله صورت گرفت که در مجموع از عملکرد بازیکنان در این بازی راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال "ب" ایران اظهار داشت : در بازی مقابل فلسطین امتیاز لازم برای صعود را کسب خواهیم کرد و با فرصتی که در اختیار داریم برای دستیابی به هماهنگی تیمی و انسجام تاکتیکی تلاش خواهیم کرد.

مظلومی با انتقاد از میزبانی ضعیف اردنی ها گفت : اردن به هیچ وجه شرایط مطلوب میزبانی را ندارد و استاندارهای این امر را رعایت نکرده است ولی با تمام این شرایط تلاش می کنیم با کسب نتایج قابل قبول زمینه ساز موفقیت تیم ملی رد جام ملتهای آسیا باشیم.