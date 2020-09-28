آنفلوانزا هنوز در اصفهان شیوع نیافته است

رضا فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز آنفلوانزا در استان اصفهان شیوع پیدا نکرده است، اظهار داشت: طبق بررسی‌های اخیر در شهریورماه هنوز بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان مشاهده نشده است.

وی افزود: قطعاً در پاییز بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان شیوع پیدا خواهد کرد که با توجه به شرایط موجود لازم است شهروندان در رعایت مسائل بهداشتی جدیت بیشتری به خرج دهند.

کادر درمان و افراد پرخطر جامعه هدف توزیع نخست واکسن آنفلوانزا

مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به توزیع نوبت نخست واکسن آنفلوانزا در استان اصفهان تصریح کرد: در وهله نخست این واکسن در اختیار کادر درمان و افراد پرخطر قرار خواهد گرفت و برای نوبت‌های بعد در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه هنوز بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان شیوع پیدا نکرده است می‌توان از واکسن برای پیشگیری استفاده کرد و هنوز زمان ایده آل تزریق واکسن نگذشته است و جای نگرانی ندارد.

فدایی با اشاره به اینکه زمان ایده آل تزریق واکسن آنفلوانزا قبل از شیوع بیماری است، گفت: افرادی که به تزریق واکسن آنفلوانزا مبادرت می‌کنند در طی دو هفته نسبت به این بیماری مصونیت پیدا می‌کنند، هرچند اثربخشی هیچ واکسنی به شکل ۱۰۰ درصد نیست.

وی اضافه کرد: به جامعه پزشکی توضیحات در مورد همزمانی علائم کووید ۱۹ و آنفلوانزا داده شده است که چون مباحث تخصصی است نیاز به اطلاع رسانی عمومی ندارد.