به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان یکشنبه شب در جلسه ستاد مقابله با کرونا با اشاره به شروع شدن موج سوم کرونا در اکثر استانهای کشور و قرمز بودن وضعیت آنان گفت: اخیراً در شهرستان ۶۰ درصد از نمونههای ارسالی مثبت بوده است که این موضوع نگران کننده است.
وی افزود: با توجه به شلوغ شدن مجدد مکانهای عمومی و کم شدن حساسیتها نسبت به رعایت اصول بهداشتی قطعاً موج سومی که در دیگر استانهای ایران آغاز شده است به جهرم هم خواهد رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با بیان اینکه همه گیری بیماری کرونا با ویروس آنفلوآنزا از مسائل نگران کنندهای است، ادامه داد: ادغام شدن این دو ویروس میتواند تبعات بسیار بدی در جامعه داشته باشد.
رحمانیان گفت: در موج سوم کرونا مدارس و اصناف از مکانهای پر خطر شیوع بیماری است که در مورد نحوه فعالیت آنها بایستی در ستاد شهرستانی مقابله با کرونا تصمیمات مهم و اساسی گرفته شود.
وی تاکید کرد: همان طور که میدانید جهرم در وضعیت هشدار قرار دارد و این به معنای عادی بودن اوضاع نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان داشت: اگر رعایت اصولی بهداشتی و توجه به آن کم شود قطعاً به وضعیت قرمز باز گشته و با شرایطی وخیمتر از موج دوم کرونا روبرو خواهیم شد.
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