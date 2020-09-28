به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور اعضای هیاتعامل و مدیران سرپرستیهای بیمه کوثر به صورت تصویری برگزار شد.
مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر اینکه امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: خداوند بزرگ را شاکریم که نعمت انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را نصیبمان کرد.
مجید مشعلچی فیروزآبادی وصیتنامه شهید بزرگوار را گنجینه نور دانست و گفت: مجاهدت توأم با هوشیاری و قلبی آکنده از عشق و ایمان به خداوند از خصایص بازر این شهید گرانقدر بود.
وی با بیان اینکه با الگو گرفتن از شهدا باید در خدمت مردم باشیم، تصریح کرد: کارکنان این شرکت باید با اندیشه و انگیزه گرهگشایی به امور ذینفعان رسیدگی و بسترهای تسریع و تسهیل در خدمترسانی به آنها را فراهم کنند.
مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اساسی و ضروری خدمت به ذینفعان تعامل مؤثر و مستمر با آنهاست، خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت موظف به خدمت به ذینفعان هستند و ترک وظیفه امری مذموم و به معنای ضایع کردن حقوق آنهاست.
وی در این مراسم بیان کرد: در پرتوی خورشید ولایت و بهرهمندی از انوار انقلاب اسلامی افرادی مستعد رشد کردند و ارتقا یافتند و به سطحی از معنویت و بینش رسیدند که به جز خدا را ندیدند و این دلدادگان چنان ذوب در ربوبیت و عاشق نشانههای ناب این عبودیت مثل امام حسین (ع) و قمربنیهاشم (ع) شدند که تمام ذره ذره حیات و سیر تکامل زندگی و حتی نحوه شهادت و دیدار پروردگارشان حسینگونه و عباسوار شد.
مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت: شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که رضوان خداوند بر او باد، نمونه بارز و کمیاب این نحوه از سیر و سلوک و شهادت بود. بدن قطعه قطعه شده این عزیز سفرکرده توسط شقیترین افراد به صورت کاملاً غریبانه و مظلومانه نمونه بارزی از «عاش سعیدا و مات سعیدا» بود که فقط میتوان آن را در سیر و سلوک و شهادت حسینی دید.
وی در پایان اظهار کرد: اینجانب به نمایندگی از همسنگرانم در مجموعه معظم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن تجدید پیمان با مقام معظم فرماندهی کل قوا مدظلهالعالی، این شهید والامقام و همه شهدای دفاع از اسلام و مظلومان عالم در مواجهه با کفر و استکبار جهانی و در رأس آن دولتمردان آمریکا، بر خود واجب میدانم که از زحمت عزیزان در گردآوری این گنجینه معنوی، انقلابی و اسلامی قدردانی کنم. همچنین از همه عاشقان ولایت و سلوک حسینی استدعا دارم در همه فرصتهای ممکن از جمله در ابتدای جلسهها فرازهایی از این وصیتنامه را که چراغ راه حال و آیندگان خواهد بود قرائت و ثواب آن را به روح بزرگ آن شهید و سایر شهدای اسلام تقدیم کنند.
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