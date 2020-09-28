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۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۰

مدیرعامل بیمه کوثر عنوان کرد؛

رضایت ذی‌نفعان عامل قرب به خداوند

رضایت ذی‌نفعان عامل قرب به خداوند

مجید مشعلچی فیروزآبادی در حاشیه مراسم بازنشر وصیت‌نامه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی رضایت ذی‌نفعان؛ اعم از نمایندگان، مشتریان و سهام‌داران را عامل قرب به خداوند دانست.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور اعضای هیات‌عامل و مدیران سرپرستی‌های بیمه کوثر به صورت تصویری برگزار شد.

مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر اینکه امروز فضیلت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: خداوند بزرگ را شاکریم که نعمت انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را نصیب‌مان کرد.

مجید مشعلچی فیروزآبادی وصیت‌نامه شهید بزرگوار را گنجینه نور دانست و گفت: مجاهدت توأم با هوشیاری و قلبی آکنده از عشق و ایمان به خداوند از خصایص بازر این شهید گرانقدر بود.

وی با بیان اینکه با الگو گرفتن از شهدا باید در خدمت مردم باشیم، تصریح کرد: کارکنان این شرکت باید با اندیشه و انگیزه گره‌گشایی به امور ذی‌نفعان رسیدگی و بسترهای تسریع و تسهیل در خدمت‌رسانی به آن‌ها را فراهم کنند.

مدیرعامل بیمه کوثر با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اساسی و ضروری خدمت به ذی‌نفعان تعامل مؤثر و مستمر با آن‌هاست، خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت موظف به خدمت ‏به ذی‌نفعان هستند و ترک وظیفه امری مذموم و به معنای ضایع کردن حقوق آن‌هاست.

وی در این مراسم بیان کرد: در پرتوی خورشید ولایت و بهره‌مندی از انوار انقلاب اسلامی افرادی مستعد رشد کردند و ارتقا یافتند و به سطحی از معنویت و بینش رسیدند که به جز خدا را ندیدند و این دلدادگان چنان ذوب در ربوبیت و عاشق نشانه‌های ناب این عبودیت مثل امام حسین (ع) و قمربنی‌هاشم (ع) شدند که تمام ذره ذره حیات و سیر تکامل زندگی و حتی نحوه شهادت و دیدار پروردگارشان حسین‌گونه و عباس‌وار شد.

مجید مشعلچی فیروزآبادی گفت: شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که رضوان خداوند بر او باد، نمونه بارز و کمیاب این نحوه از سیر و سلوک و شهادت بود. بدن قطعه قطعه شده این عزیز سفرکرده توسط شقی‌ترین افراد به صورت کاملاً غریبانه و مظلومانه نمونه بارزی از «عاش سعیدا و مات سعیدا» بود که فقط می‌توان آن را در سیر و سلوک و شهادت حسینی دید.

وی در پایان اظهار کرد: اینجانب به نمایندگی از همسنگرانم در مجموعه معظم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن تجدید پیمان با مقام معظم فرماندهی کل قوا مدظله‌العالی، این شهید والامقام و همه شهدای دفاع از اسلام و مظلومان عالم در مواجهه با کفر و استکبار جهانی و در رأس آن دولتمردان آمریکا، بر خود واجب می‌دانم که از زحمت عزیزان در گردآوری این گنجینه معنوی، انقلابی و اسلامی قدردانی کنم. همچنین از همه عاشقان ولایت و سلوک حسینی استدعا دارم در همه فرصت‌های ممکن از جمله در ابتدای جلسه‌ها فرازهایی از این وصیت‌نامه را که چراغ راه حال و آیندگان خواهد بود قرائت و ثواب آن را به روح بزرگ آن شهید و سایر شهدای اسلام تقدیم کنند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5034763

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