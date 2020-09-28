تقویت روحیه جهادی ثمره دفاع مقدس/ کمک های مومنانه استمرار یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل، ضمن تبریک سالگرد چهل سالگی دفاع مقدس اظهار کرد: شرایط کشور در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی طوری بود که هیچگونه آمادگی برای ورود به جنگ را نداشت و در این شرایط جنگی نابرابر بر کشور و ملت ایران اسلامی تحمیل شد.

وی دلیل مقدس بودن دفاع هشت ساله را فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) عنوان کرد و افزود: روحیه ایثار و شهادت جوانان کشور و نیز حمایت‌های همه جانبه مردم از رزمندگان در پشت جبهه از دلایل دیگر پیروزی رزمندگان اسلام در برابر دشمنان بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به تاریخ کهن کشورمان گفت: ایران قبل از انقلاب جنگ‌های متعددی با کشورهای همسایه داشته و کلمه دفاع را نیز به کار برده اند اما در اثر بی‌لیاقتی پادشاهان هر بار بخشی از خاک کشور را از دست داده اند و این در حالی است که در جنگ تحمیلی حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم.

حجت الاسلام ستوده به دستاوردهای دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: فروپاشی ائتلاف ابرقدرت‌ها، قدرت پاسخ گویی به جنایات آمریکا مانند پرتاب موشک به پایگاه عین الاسد بعد از شهادت سردار سلیمانی، تقویت روحیه گروه‌های جهادی، اتحاد بین نیروهای مسلح، تقویت توان نظامی و تسلیحاتی کشور از مهمترین دستاوردهای دوران دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه عزت و عظمت اسلام در سایه دفاع از ارزش‌ها و به واسطه خون هزاران شهید به دست آمده است، تصریح کرد: امنیت و آرامش حاکم بر کشور را مدیون ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های آنان هستیم و باید قدردان مجاهدت‌های آنان باشیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بر لزوم حفظ و حراست از میراث گرانبهای دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: گرامیداشت دفاع مقدس مختص زمان، گروه و جریان خاصی در کشور نیست و باید تمام آحاد جامعه که از برکات دفاع مقدس بهره مند هستند آن را گرامی دارند.

وی با اشاره به جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند «زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست» اظهار کرد: تمام دستگاه‌های متولی باید در حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس همت کنند تا این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده انتقال یابد.

حجت الاسلام ستوده همکاری کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در کمک به نیازمندان را ادامه همان ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: شیوع ویروس کرونا حس انسان دوستی و احسان و نیکوکاری را زنده کرد و نشان داد که مردم در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها یاریگر هم هستند که اجرای موفق و چند مرحله‌ای رزمایش کمک مومنانه بیانگر تداوم این روحیه در بین مردم است که امیدواریم تا ریشه کن شدن این ویروس و بازگشت زندگی مردم به شرایط عادی ادامه داشته باشد.

در این مراسم از رزمندگان دوران دفاع مقدس شاغل در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.