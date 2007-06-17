ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد ارتحال آیت الله فاضل لنکرانی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح ذیل است:



با تاسف و تالم فراوان، خبر مصیبت بار فقدان عالم ربانی ، فقیه مجاهد، مرجع عظیم الشأن ، عبد صالح ، حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی قدس الله نفسه و اعلی الله مقامه، همه طبقات مردم بخصوص خدمتگزاران عرصه فرهنگی مساجد را در غم و اندوه فرو برد.

در شرایطی که جهان تشیع علاوه بر حزن و اندوه بضعه النبی ، صدیقه شهیده، فاطمه زهرا(س) داغدار جسارت ایادی و کفر و نفاق به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم جهانی به حرمین شریفین عسکریین (ع) بود، خبر درگذشت ایشان، مصیبت موالیان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را دو چندان کرد.

این شخصیت والای علمی که با تأسی به سلسله جلیله روحانیت و مرجعیت، فراگرفتن و آموختن فقه آل محمد (ع) را محور حرکت خود قرار داده بود ، علاوه بر خدمات بسیار ارزشمند به حوزه های علمیه جهان تشیع، هیچ گاه از حمایت های مادی و معنوی خود از مساجد به عنوان پایگاه اصیل دینی دریغ نکرد.

تحمل رنج تبعید و آزار رژیم پهلوی و تلاش ایشان برای تثبیت و تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول دوران نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقط گوشه ای از خدمات خالصانه این فقیه آل محمد(ص) است.

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با تسلیت این ضایعه جبران ناپذیر به محضر مبارک قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، بیت مکرم ایشان و عموم علاقمندان به جایگاه رفیع مرجعیت، علو درجات و همنشینی معظم له را با ذوات مطهر معصومین (ع) مسئلت دارد.