پل آستر به روایت لیلا نصیری ها مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا نصیری ها مترجم این رمان، گفت: این اثر را می توان شرح سفر بیرونی و درونی انسان ها دانست؛ آدم هایی که دائم به درون خود نقب می زنند تا پاسخی برای شوریدگی ها و نا آرامی هایشان بیابند.

وی افزود: درواقع " پل استر" در این رمان می کوشد تا شرح کاملی از وضعیت آمریکا در معرض دید خوانندگان قرار دهد. به طوری که "مون پالاس" را می توان سفرنامه شخصی نویسنده از جنوب آمریکا عنوان کرد.

به گفته مترجم ، حتی داستان های فرعی رمان " مون پالاس" نیز به شرح ماجراهای شخصیت های مختلف در مکان های واقعی و خیالی می پردازد. این کتاب به زودی از سوی انتشارات افق منتشر می شود.

از نصیری ها مدتی پیش مجموعه داستان " روزی روزگاری دیروز" وارد بازار کتاب شد.