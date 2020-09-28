به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی پیش از ظهر دوشنبه در همایش آغاز سربلندی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و آغاز فعالیت‌های اجرایی دبیرخانه بیانیه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب بیانیه‌های مختلفی دارند اما در صدر این بیانیه‌ها بیانیه گام دوم انقلاب قرار دارد که نیاز است با روح عمیق و عالی دریافت شود.

وی افزود: دشمنان انقلاب بیشتر از خود ما بر روی این بیانیه کار می‌کنند ضمن اینکه در حال حاضر شاهدیم که در دانشگاه‌های مختلف جهان بیانیه گام دوم مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان کرمان گفت: روح متعالی، دقیق و پژوهشگر می‌تواند این کلام را درک کند لذا شما اساتید توانائی انجام این کار را دارید و باید دقت کنید زیرا اگر به دنبال بیانیه گام دوم هستیم افتخاری برای ماست برای اینکه در جایگاهی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم مخاطب چنین بیانیه‌ای باشیم.

حجت‌الاسلام صباحی تصریح کرد: ما باید از قابلیت‌های افراد مختلف در راستای دریافت بیانیه و رصد کردن مطالعات دشمن در بیانیه گام دوم انقلاب استفاده کنیم زیرا این مسئله بسیار مهم است.