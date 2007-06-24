ذات موسیقی ایرانی عرفان است

عبدالحسین مختاباد خواننده ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : خاستگاه آن نوع موسیقی که به نام موسیقی عرفانی رواج پیدا کرده محافل و مجالس دراویش در اوایل دهه 60 بوده که به دلیل بی ریشه بودن خیلی زود از هم پاشید بنابراین اتلاق نام عرفان بر آثار موسیقایی که با نمادهای ظاهری مانند دف یا سازهای سنتی همراه است به هیچ عنوان جایز نیست.

سرپرست گروه موسیقی رودکی با اشاره به شرایط فعلی موسیقی افزود : با توجه به شرایط نابسامانی که موسیقی در آن به سر می برد نمی توان انتظار داشت که گروه های موسیقی برای دوام و تداوم کار خود به استفاده از این عناوین رو نیاورند؛ ضمن اینکه در هر گونه موسیقی کار خوب و بد وجود دارد و این شنونده است که باید با قوه تشخیص خود درست را از نادرست تمیز دهد .

مختاباد در ادامه خاطرنشان کرد : البته نمی توان آثار خوبی که اوایل انقلاب در حوزه موسیقی اصیل که به نوعی به عرفان هم نزدیک بودنادیده گرفت چراکه در آن دوران هنرمندان صاحب نام عاشقانه برای پایداری موسیقی اصیل ایرانی دل می سوزاندند و خوشبختانه آثار ماندگاری را هم به جا گذاشتند که در تاریخ موسیقی ایران به ثبت رسید و حالا عده ای در سایه موفقیت آن دوران با انجام کارهای بسیار نازل ماهیت کلی موسیقی اصیل ایرانی را با عناوین این چنینی را زیر سئوال می برند.

و ی در پایان گفت : به نظرمن باید با برخورد جدی جلوی هرگونه سو استفاده از هنر موسیقی را گرفت .