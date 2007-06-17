سهم مشارکت مردم در احیا مناطق بیابانی دو برابر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، فرامرز زینل پور ظهر امروز در نخستین همایش هم اندیشی بیابان زدایی در سایه مشارکت جوانان ایرانی که به مناسبت روز جهان بیابان زدایی در مشهد برگزار شد افزود : با توجه به اجرای 24 طرح بیابان زدایی در مناطق فردوس ، بردسکن، گناباد ، کاشمر و دیگر مناطق استان خراسان رضوی مردم در حدود هشت هکتار از اراضی بیابانی را احیا کردند که با توجه به احیا چهار هکتاری بیابان توسط نهادهای دولتی نشان دهنده مشارکت موثر مردم در این زمینه است .

وی از اعتبار یک میلیارد تومانی در اجرای این پروژه های بیابان زدایی در سالجاری به استان خبر داد و خاطرنشان کرد : هر سرمایه گذاری امنیت زیست محیطی را فراهم نمی کند و توسعه پایدار امروز مشارکت و همراهی مردم را در این راستا می طلبد و یکی از اهداف ما ایجاد زمینه و شرایط مساعد و مناسب برای همکاری حداکثر ی مردم در امر بیابان زدایی است .

زینل پور با اشاره به پروژه های نهال کاری ، بذر کاری ، بذر پاشی و مالچ پاشی از رشد 65و10 درصدی نهالکاری و بذر پاشی خبر داد و اذعان داشت : با توجه به موفقیت ها تا کنون 6/1 میلیون هکتار جنگل دستکاشت در مناطق بیابانی و احیا 5/2 میلیون هکتار اراضی بیابانی را با روند بهبود پوشش گیاهی در استان شاهد بودیم.

وی با تصریح بر اینکه کشور ما یک سوم بازرگانی متوسط دنیا و سه برابر تبخیر و تفرق متوسط جهانی را دارد عنوان کرد : این فاصله و اختلاف یکی از عوامل مهم در گسترش بیابان هاست که با فعالیت های انسانی قابل جبران است .

زینل پور گرایش مراتع استان را ساله به سال منفی ارزیابی کرد و اظهار داشت : بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از مراتع و ظرفیت 5/2 برابری دام نسبت به مراتع موجود به روند گسترش بیابان ها کمک کرده است .

وی یاد آور شد : در حال حاضر با وجود 32 میلیون هکتار بیابان در استان سهم ما از بیابان زدایی جهانی 4/2 درصد است و برای برطرف کردن نقاط بحرانی و حساس در این رابطه چاره ای جز هم اندیشی بین سازمانهای مردم نهاد ، دستگاههای دولتی و سازمانهای جهانی در کاهش این روند نداریم .

این مسئول با اشاره به 4/6 میلیون کانون عرصه تحت فرسایش بادی از 19 میلیون هکتار در 182منطقه کشور سهم استان را از میان 15 نقطه حساس در 780 هزار هکتار از میان 2 میلیون هکتار اعلام کرد و افزود: با توجه به محصور بودن استان به مناطق کویری ، شناسایی کانونهای فراسایش باد با شدت بالا از جمله وظایف ماست .

وی در پایان در خصوص طرح ملی شناسایی عرصه های تحت فرسایش بادی و کانون های بحران حرکت ماسه روان در سطح استان و کشور گفت : برنامه های عملیاتی در خصوص این طرح در حال بررسی و کارشناسی است .