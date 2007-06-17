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۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

نیویورک تایمز:

آمریکا با برقراری دموکراسی در پاکستان مخالف است

آمریکا با برقراری دموکراسی در پاکستان مخالف است

با وجود شدت گرفتن اعتراضات در پاکستان به دولت این کشور، آمریکا همچنان از پرویز مشرف حمایت می کند، به عبارت دیگر اقدامات آمریکا در پاکستان به گونه ای است که نشان می دهد کاخ سفید مخالف برقراری دموکراسی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه  نیویورک تایمز با بیان این مطلب، در شماره امروز خود به تحلیل اوضاع پاکستان و افزایش مخالفت ها  با دولت پرویز مشرف پرداخت ونوشت : با بالا گرفتن جنگ در عراق اکنون آمریکا شدیدا مخالف کناره ‌گیری حکومت نظامیان در پاکستان و برقراری دموکراسی در این کشور است.

"نیویورک تایمز" در ادامه می نویسد: در حالی که هزاران نفر با ریختن در خیابانهای پاکستان خواستار برکناری رئیس جمهور کنونی این کشور از قدرت و برقراری دموکراسی در پاکستان شده اند آمریکا ژنرال "پرویز مشرف" را عامل ثبات و پایداری در پاکستان می ‌داند و به شدت با تغییر او مخالف است.

به نوشته این روزنامه، قبل از جنگ عراق ممکن بود که آمریکا از چنین طرحی ( برقراری دموکراسی در پاکستان ) حمایت کند، اما اکنون پس از تجربه جنگ عراق هم "جورج بوش" رئیس جمهور آمریکا و هم نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور، با احتیاط با این موضوع برخورد می‌ کنند.

این روزنامه نوشت : اکنون آمریکا می ‌ترسد که رسیدن به دموکراسی در پاکستان به عنوان ابزاری برای ایجاد عدم ثبات در این کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

به نوشته نیویورک تایمز، آمریکایی‌ها از این ترس دارند که هرگونه تغییری در کشورهای منطقه (خاورمیانه ) سبب به خاطر افتادن امنیت آمریکا شود.


 

کد مطلب 503551

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