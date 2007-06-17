  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با مهر :

رای انضباطی دیدار شهرداری و راه آهن امروز اعلام می شود / در مورد پرونده اکبرپور حرفی ندارم

رای انضباطی دیدار شهرداری و راه آهن امروز اعلام می شود / در مورد پرونده اکبرپور حرفی ندارم

عبدالرحمان شاه حسینی گفت: پس از بررسی دقیق اتفاقات روی داده در دیدار روز گذشته تیم های فوتبال شهرداری بندرعباس و راه آهن تهران امروز رای نهایی را در مورد نتیجه این دیدار اعلام خواهیم کرد.

رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: سنگ پرانی هواداران تیم شهرداری بندرعباس به گونه ای بود که بازی برای دقایقی متوقف شد و ما در انتظار فیلم این مسابقه هستیم تا بتوانیم به طور دقیق در خصوص این رفتار نابهنجار تیم میزبان تصمیم مقتضی را اتخاذ کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با نشستی که امروز برگزار خواهد کرد در خصوص این موضوع نظر نهایی خود را اعلام می کند. با این حال همان طور که گفتم باید دقیقا متوجه بشویم چه اتفاقی رخ داده و چرا هواداران بندرعباسی اقدام به این کار کردند.

شاه حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه سرنوشت محرومیت اکبرپور به کجا می انجامد گفت : در این مورد هیچ صحبتی ندارم و به محض اینکه تصمیم گیری جدیدی صورت پذیرد آن را در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

دیدار تیم های راه آهن و شهرداری بندرعباس در آغاز نیمه دوم به علت سنگ پرانی تماشاگران و مجروح شدن کمک داور نیمه کاره رها شد. تیم راه آهن در این دیدار با نتیجه دو بر صفر از حریف خود پیش بود.

کد مطلب 503561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها