پذیرش بیش از حد نیاز باعث بیکاری پزشکان فارغ التحصیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو خبر منتشره در 20 خردادماه جاری به نقل از رئیس سازمان نظام پزشکی کشور که عنوان شده بود : " امروز 180 هزار نفر عضو خانواده پزشکی و جامعه پزشکی کشور هستند که 70 هزار پزشک عمومی و 25 هزار پزشک متخصص در جستجوی شغل هستند "، سازمان نظام پزشکی اصلاحیه ای به مهر ارسال کرده است .

در این اصلاحیه آمده است : " تعداد کل پزشکان کشور 95 هزار نفر است که از این تعداد 70 هزار نفر پزشک عمومی و 25 هزار نفر پزشک متخصص هستند که عده ای از این تعداد به دلایل ذکر شده بیکارند و خبر یاد شده بدین وسیله اصلاح می شود" .