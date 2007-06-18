  1. استانها
  2. تهران
۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

/ اصلاحیه یک خبر /

پذیرش بیش از حد نیاز باعث بیکاری پزشکان فارغ التحصیل شده است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها : رئیس نظام پزشکی کشور گفت : به علت پذیرش بیش از حد نیاز دانشجو در رشته های پزشکی ، بسیاری از پزشکان کشور در حال حاضر بیکار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو خبر منتشره در 20 خردادماه جاری به نقل از رئیس سازمان نظام پزشکی کشور که عنوان شده بود : " امروز 180 هزار نفر عضو خانواده پزشکی و جامعه پزشکی کشور هستند که 70 هزار پزشک عمومی و 25 هزار پزشک متخصص در جستجوی شغل هستند "، سازمان نظام پزشکی اصلاحیه ای به مهر ارسال کرده است .

در این اصلاحیه آمده است : " تعداد کل پزشکان کشور 95 هزار نفر است که از این تعداد 70 هزار نفر پزشک عمومی و 25 هزار نفر پزشک متخصص هستند که عده ای از این تعداد به دلایل ذکر شده بیکارند و خبر یاد شده بدین وسیله اصلاح می شود" .

کد مطلب 503565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها