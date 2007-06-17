اقدامات ارتش آمریکا همانند گروه های مافیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتونیو تاگوبا" ژنرال نیروی زمینی آمریکا و مسئول تحقیق درباره شکنجه زندانیان زندان "ابوغریب" عراق در مصاحبه ‌ای باهفته ‌نامه "نیویورکر"، از ارتش آمریکا به عنوان یک سازمان مافیایی یاد کرد.

تاگوبا که گزارش رسوایی شکنجه زندانیان زندان ابوغریب را تهیه کرده ، در مصاحبه‌ای با "سیمور هرش" نویسنده گزارشهای تحقیقی این هفته ‌نامه، گفت : متعاقب تکمیل این گزارش، "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا، وی را احضار کرده و سپس دستور بازنشستگی اجباری وی صادر شده است.

به گفته تاگوبا، از سوی ژنرال "جان ابی زید" فرمانده سابق "فرماندهی مرکزی" آمریکا در عراق به وی هشدار داده شده بود که درباره خودش و صحت و سقم این گزارش درباره شکنجه زندانیان ابوغریب تحقیق خواهد شد.

تاگوبا تاکید کرد: برخلاف ادعای رامسفلد در جلسه پرسش و پاسخ سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در روز هفتم ماه مارس ‪ ۲۰۰۴‬مبنی بر عدم اطلاع از شکنجه زندانیان در زندان ابو غریب، وی از ماه‌ها قبل گزارش خود را در زمینه شکنجه زندانیان این زندان به مقام‌های وزارت دفاع تسلیم کرده بود.

تاگوبا در این مصاحبه تثریح کرد: ژنرال "ریکاردو سانچز" فرمانده نیروی زمینی آمریکا در بغداد و برخی دیگر از ژنرال‌های آمریکا در ستاد فرماندهی آمریکا در بغداد، از شکنجه زندانیان ابوغریب اطلاع داشتند و سانچز به‌ طور مرتب از این زندان بازدید می‌ کرد و دست کم خود شاهد یک مورد بازجویی و شکنجه زندانیان این زندان بوده است.