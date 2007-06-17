مازندران مشمول آیین نامه مشوق های صنعتی شد

ولی الله رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود : به دلیل درآمد اندک کشاورزان و به منظور فراهم شدن زمینه اشتغال و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه گذاران جدید جهت احداث کارخانجات صنعتی ، پیشنهاد مجمع نمایندگان در خصوص مشمولیت استان مازندران در آیین نامه های مشوق های صنعتی در سفر استانی رئیس جمهور تصویب شد.

وی اظهار داشت : سرمایه گذارانی که در استان مازندران اقدام به واردات محصولات خود کنند همچنین قصد ایجاد مراکز صنعتی نمایند از پرداخت مالیات معاف و مشمول آیین نامه مشوق های صنعتی می شوند .

رعیت خاطر نشان کرد : بر اساس این آیین نامه دولت متعهد شد به سرمایه گذارانی که در مازندران اقدام به ایجاد مراکز صنعتی با هدف تولید اشتغال کنند ، تسهیلات بانکی کم بهره پرداخت کند و مبالغی نیز به سرمایه گذار کمک نماید.

وی همچنین تحقیق و تفحص های در حال انجام در خصوص صندوق بیمه محصولات کشاورزی را از موضوعات جدی و اساسی نمایندگان مجلس عنوان کرد و یادآور شد : این تحقیق و تفحص به واسطه وجود برخی خشکسالی ها ، بروز سیل ، تگرگ و طوفان در تعدادی از استان های کشور صورت می گیرد تا از این طریق ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به پرداخت خسارات اقدام کند زیرا این صندوق تاکنون از پرداخت خسارت کشاورزان و تولید کنندگان سرپیچی کرده است.

نماینده مردم قائم شهر ، جویبار و سوادکوه در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح عملکرد مصوبات هیئت دولت در حوزه انتخابیه خود ادامه داد : برخی فعالیت ها شامل راه سازی و احداث جاده ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است اما در پروژه هایی همچون احداث شهرک های دامپروری باید مطالعات بیشتری بر روی زیر ساخت ها صورت گیرد تا زمینه اشتغال و سودآوری برای مردم و سرمایه گذاران را فراهم شود.