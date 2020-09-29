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۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۲

مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل:

تست کرونای استاندار اردبیل مثبت شد

تست کرونای استاندار اردبیل مثبت شد

اردبیل- مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل از ابتلای استاندار اردبیل به بیماری کرونا خبر داد و گفت: حال عمومی استاندار خوب بوده و در قرنطینه خانگی پیگیر امور استان است.

غلامحسین غاربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابتلای استاندار اردبیل به ویروس کرونا خبر داد و گفت: حال عمومی استاندار اردبیل خوب است و از نزدیک تمام امور استان را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به قرنطینه خانگی استاندار اردبیل گفت: استاندار در محل مهمان سرای این مجموعه ساکن است و تمام امور مربوط به استان اردبیل را از نزدیک پیگیری می‌کند لذا هیچ مشکلی در خصوص انجام امور وجود ندارد.

مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل افزود: نوع ویروس زیاد شدید نیست پزشک متخصص ترجیح داد که وی در قرنطینه خانگی باشد و نیاز به بستری در بیمارستان نیست.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل شناسایی شدند و ۲ نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کردند.

لازم به ذکر است: هم اکنون ۲۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۳ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

کد مطلب 5035971

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