تست کرونای استاندار اردبیل مثبت شد

غلامحسین غاربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابتلای استاندار اردبیل به ویروس کرونا خبر داد و گفت: حال عمومی استاندار اردبیل خوب است و از نزدیک تمام امور استان را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به قرنطینه خانگی استاندار اردبیل گفت: استاندار در محل مهمان سرای این مجموعه ساکن است و تمام امور مربوط به استان اردبیل را از نزدیک پیگیری می‌کند لذا هیچ مشکلی در خصوص انجام امور وجود ندارد.

مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل افزود: نوع ویروس زیاد شدید نیست پزشک متخصص ترجیح داد که وی در قرنطینه خانگی باشد و نیاز به بستری در بیمارستان نیست.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل شناسایی شدند و ۲ نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کردند.

لازم به ذکر است: هم اکنون ۲۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۳ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.