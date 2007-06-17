اعتبارات خاصی به ورزش همگانی تخصیص یافته است

محمدهادی حسامی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان در حاشیه دیدار از نحوه اجرای مسابقات کارمندان دولت در زنجان با عنوان این مطلب که سازمان تربیت بدنی برای گسترش ورزش همگانی در سال 84 بیش از یک میلیارد و300میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده بود یادآور شد : در سال گذشته اعتبار ورزش همگانی به بیش از110میلیارد تومان افزایش یافت و با توجه به وضعیت موجود ورزش همگانی کشور این اعتبار افزایش خواهد یافت.

وی افزود : بخشی نیز حدود یک میلیارد و 44میلیون تومان ازسوی استانداری های سراسر کشور سازمان تربیت بدنی برای ساخت و ساز اماکن ورزشی روباز در سطح استان های کشور هزینه شده است.

حسامی اظهار داشت : این رقم در سال جاری به 50 میلیارد تومان رسیده که با محقق شدن آن چهارهزار و 500 مکان ورزشی در روستاهای کشور ساخته می‌شود تا 32 درصد جمعیت روستائیان از آنها بهره‌مند شوند.

به گفته حسامی بودجه ورزشی امسال تربیت بدنی در بخش عمرانی500 تا 600 میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر این مطلب که در تلاش هستیم در طول چهار سال تمام داشته‌های ورزشی کشور به دو برابر افزایش یابد خاطرنشان کرد : در طول 20ماه اخیر بیش از 900 پروژه ورزشی در کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

معاون سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به اینکه به زوی همزمان با افتتاح یک پروژه بزرگ ورزشی در بم تعداد پروژه های ورزشی های افتتاح شده کشور به 110مورد می رسد افزود : با افتتاح این پروژه‌ها بهربرداری ازهزارمین، پروژه ورزشی را جشن خواهیم گرفت.

حسامی افزود : در ادامه برنامه 3 ساله و در فاز سوم نیز ساخت هزار سالن ورزشی در روستاها به مساحت 500 تا600 متر مربع و به صورت چند منظوره مد نظر است .

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی کونگ فو در زنجان گفت : برای حضور در مسابقات بین المللی کونگ فو که شهریورماه سال جاری در شهر زنجان برگزارخواهد شد از50 کشور دعوت به عمل آمده که تاکنون 25کشور اعلام آماده گی کرده اند.

معاون سازمان تربیت بدنی درادامه از ارائه طرحی به هیئت وزیران خبرداد که بر اساس آن نفرات اول تا سوم مسابقات کارمندان دولت از یک یا دو گروه تشویقی برخودار شوند.