سهمیه بندی بنزین باری از ترافیک تهران نمی کاهد

سردار سرتیپ حمید رضا هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برخی ازدحام ها در ورودی پمپ های بنزین بیان داشت: خودروداران از این نگرانند که اندکی بعد سوخت سهمیه بندی شود و برای بنزین مصرفی کم بیاورند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افزود: متأسفانه این نگرانی در تمام منطقه های تهران هست و ویژه یک یا دو منطقه نیست بلکه در پمپ های بنزین شمال شهر نیز این نگاه مراقبتی دیده می شود.

هاشمی تصریح کرد: استفاده از کارت هوشمند سوخت تاکنون نه تنها از صف پمپ های بنزین نکاسته بلکه موجب پدید آمدن ترافیک خودوروهای فراوان برای ورود به جایگاه ها نیز شده است.

رئیس پلیس راهور فاتب متذکر شد: در صورت سهمیه بندی سوخت نیز احتمال کاهش شدید ترافیک شهری پایین است؛ زیرا این امر نیاز سفر به ویژه با خودروهای شخصی را از بین نمی برد.

وی در ادامه بیان داشت: ارائه خدمات عمومی مانند اتوبوس و تاکسی باید به گونه ای باشد که نیاز سفر به هر میزان را جوابگو باشد و شهروند دارای خودرو احساس نیاز به وسیله نقلیه خویش نکند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ یادآور شد: همزمان با ارائه خدمات عمومی، باید به سوی کاهش (و حتی به صفر رساندن) سفرها با گسترش فعالیت هایی مانند بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و ... گام های اساسی برداشت.

هاشمی در ادامه سخنانش متذکر شد: کم کردن میل به سفرهای درون شهری شهروندان برای انجام امور اداری و یا روزمره، نیازمند جدیت و سازماندهی همه جانبه توان هاست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: اگر سهمیه بندی بنزین همزمان با برنامه ریزی برای کاستن از سفرها با خودروی شخصی نباشد، نمی توان نتیجه مطلوبی را به دست آورد.