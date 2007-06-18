به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی سلیانوف تهیه‌کننده "مغول" در گفتگو با روزنامه سینمایی "اکشن!" اعلام کرد قسمت دوم این فیلم مقطعی دیگر از زندگی چنگیزخان را دربر می گیرد و البته کاملا مستقل از قسمت اول خواهد بود.

"مغول" که با بودجه ای در حدود 20 میلیون دلار ساخته شده و محصول مشترک روسیه، آلمان و قزاقستان است، با زیرنویس انگلیسی در روسیه پخش می شود، اما هنوز مشخص نیست فیلم به صورت دوبله اکران خواهد شد یا با صدای روی تصویر. این فیلم که تاکنون به 20 کشور فروخته شده، از 28 دسامبر در آمریکا و از ژانویه 2008 در فرانسه به نمایش درمی آید.



داستان فیلم سال های اول زندگی چنگیزخان را دربر می گیرد؛ زمانی که او یک برده بود، اما بعدها نیمی از دنیا از جمله روسیه را در سال 1206 فتح کرد. تادانوبو آسانو، هنگلی سان، یینگ بای و آلیا در "مغول" بازی کرده اند. بودروف 59 ساله سازنده فیلم "زندانی کوهها"ست که در 1997 نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان بود. "غیر‌حرفه‌ای ها" (1985)، "آزادی بهشت است" (1989)، "مختصر" (2001) و "بوسه خرس" (2002) از دیگر فیلم های مطرح اوست.



اخیرا یک فیلم دیگر با مضمون زندگی و دوران چنگیزخان ساخته شده که "چنگیزخان: تا پایان زمین و دریا" نام دارد و ساخته شینیچیرو ساوای است. این فیلم که محصول مشترک ژاپن و مغولستان است، به مناسبت هشتصدمین سال تاسیس امپراتوری مغولستان ساخته شده است.