به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره بسیج سازندگی و مجمع جهادگران استان در محل سپاه استان زنجان، با بیان اینکه بسیج و سپاه در تمام مقتضیات پشت نظام و رهبری بودند، گفت: طی ۴۰ سال گذشته بسیج سازندگی استان هزار و ۷۹۰ طرح محرومیت زدایی را اجرا کرده است.

وی به توزیع ۲۴۲ هزار بسته معیشتی در دو مرحله اشاره کرد و گفت: مرحله سوم این رزمایش هم تا اربعین انجام می‌شود.

جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، گفت: گروه‌های جهادی محله محور و جغرافیا محور در استان ۹۸۷ گروه است و این گروه‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

طهماسبی با بیان اینکه امسال ۲۲۶ طرح محرومیت زدایی در استان اجرا می‌شود، با بیان اینکه بسیج با تمام توان در آماده باش است و در طول ۴۰ سال گذشته پای کار بوده و در تمام صحنه‌ها حضور جهادی داشته است، گفت: ۳۱ منطقه محروم و آسیب‌پذیر در استان زنجان برای برگزاری اردوهای جهادی توسط بسیج سازندگی استان زنجان شناسایی شده است.

وی افزود: سپاه و بسیج در کنار هم برای توسعه استان زنجان برنامه‌ریزی لازم را دارند و در بحث اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و سلامت، آموزشی، اقتصادی و بخش اشتغال وارد عرصه شده است.

جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان، به فعالیت گروه‌های جهادی اشاره کرد و گفت: فعالیت گروه‌های جهادی درسالجاری تقویت می‌شود.