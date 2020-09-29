عرضه چندین کتاب از استان مرکزی در غرفه مجازی دفاع مقدس

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال همزمان با هفته دفاع مقدس و شرایط کرونا غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس با عنوان «روشنای خاطره ها» در کشور با هدف دسترسی آسان به مطالعه کتابهای حوزه دفاع مقدس راه اندازی شد.
وی گفت: این طرح با همکاری انتشارات شهید کاظمی، روایت فتح، ۲۷ بعثت و سوره مهر برگزار شده و از ۳۱ شهریور ماه آغاز و تا ۱۷ مهر ماه میزبان علاقمندان به ادبیات دفاع مقدس است.
رئیس حوزه هنری استان مرکزی بیان کرد: بیش از یک هزار کتاب توسط انتشارات فوق در این ایام عرضه میشود و علاقه مندان به کتابهای حوزه دفاع مقدس میتوانند به منظور خرید کتابهای این غرفه به نشانی اینترنتی www.8roshana.ir مراجعه و با ۲۰ درصد تخفیف کتابهای مورد نظر خود را خریداری کنند.
میرزایی بیان کرد: این غرفه مجازی در استانها به نام یک شهید شاخص نامگذاری میشود و در استان مرکزی نیز از پوستر شهید نجفی رونمایی شد.
به گفته وی از تولیدات استان مرکزی سه عنوان کتاب از قبیل دعا کن کم نیاورم (خاطرههای شهید عباس نجفی)، نفسهای خردلی و من اسیر نشوم در این غرفه مجازی عرضه میشود.
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