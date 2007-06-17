مقاوم سازی مدارس فرسوده برگ زرین مجلس هفتم و دولت نهم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود فرشیدی در جلسه علنی امروز مجلس به سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد درباره وضعیت آموزشی استان خراسان شمالی پاسخ گفت ، اما نتوانست وی را قانع کند .



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که سئوال نماینده بجنورد 5 ماه پس از انتصاب او به سمت وزارت آموزش و پرورش مطرح شد و 15 روز بعد از طرح سئوال مذکور رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی انتخاب شد، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در طول دو سال گذشته برای ارتقاء جایگاه علمی استان انجام شد که از مهمترین آن دستاوردها کسب رتبه 12 در کنکور ، کسب رتبه دوم کشور در المپیاد های علمی و کسب رتبه دوم جشنواره خوارزمی و استخدام بیش از 500 آموزگار بود.

وزیر آموزش وپرورش اعلام کرد: در سال تحصیلی 86- 1385، 16 هزار و 400 دانش آموز کلاس اولی در استان خراسان شمالی ثبت نام شده اند.



وی در ادامه متذکر شد: اقدامات بسیاری در جهت محرومیت زدایی در استان خراسان شمالی انجام شده که این خدمات قابل تقدیر است.

فرشیدی افزود: در دو سال اخیر 28 مدرسه شبانه روزی در این استان تاسیس شده و این رقم قابل توجه است؛ چرا که ایجاد مدارس شبانه روزی هزینه بر است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد وزارتخانه متبوعش تلاش می کند اقدامات و تلاش های بیشتری در خراسان شمالی انجام شود و در ادامه به نمونه هایی از برنامه های آتی اشاره کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به بخش دیگری از سئوال نماینده بجنورد درباره ضعف مدیریت و نابسامانی در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی به موضوع نوسازی و مقاوم سازی مراکز آموزشی پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه در سال اول فعالیت دولت نهم به دلیل محدودیت های قانونی اجرای مقاوم سازی مدارس با محدودیت ها و مشکلاتی مواجه بود، ابراز امیدواری کرد در دو سال باقی مانده از عمر دولت، اجرای طرح سرعت بیشتری یابد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: طی دو سال گذشته 130 واحد آموزشی با 244 کلاس درس ساخته شد، 139 واحد آموزشی دیگر نیز با 284 کلاس درس در دست ساخت است که این مجموعه ها تا مهرماه 86 تحویل خواهند شد.

فرشیدی گفت: 500 مدرسه در استان خراسان شمالی با 130 کلاس درسی در حال بازسازی و مقاوم سازی هستند و 899 باب مدرسه نیز نیازمند این گونه اقداماتند .

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 95 میلیارد ریال جهت تخریب و بازسازی 164 کلاس درسی استان خراسان شمالی اختصاص یافت و مطالعه برای مقاوم ساز ی 189 کلاس دیگر نیز در حال انجام است.

عضو کابینه دکتر احمدی نژاد همچنین به طرح جامع ساماندهی نیروهای انسانی اشاره کرد و گفت که در خراسان شمالی نسبت کل دانش آموزان به معلمان 7/13 درصد است در حالی که در برخی استان ها این نسبت 17 است و به ازای هر 17 دانش آموز یک معلم وجود دارد.

فرشیدی با بیان اینکه میانگین نسبت کل دانش آموزان به معلمان در سراسر کشور 9/13 درصد است، بخش پایانی سخنان خود را به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در وزارت آموزش و پرورش در حوزه های مختلف اختصاص داد.

وی در این زمینه به مصوبه دولت در افزایش پلکانی حقوق فرهنگیان اشاره کرد و متذکر شد از این مصوبه 800 هزار نفر از همکاران فرهنگی بهره مند می شوند.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد پس از پایان توضیحات وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد اظهارات فرشیدی قانع کننده نبود و سئوال او برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.