سیستم بانکی ناراضی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک ها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نظام بانکی را از ارکان اصلی بخش های مالی کشور عنوان کرد و افزود: برای داشتن یک نظام کارآمد بانکی باید یک نظام کارآمد نظارتی در دورن بانک ها ایجاد شود، در غیر این صورت با وجود بالابودن حجم عملیات و سهم بانک ها در کل عملیات مالی کشور نتیجه منطقی نخواهیم گرفت.

داوود دانش جعفری با تاکید بر اینکه آثار اجتماعی این ناکارآمدی باعث سرخوردگی سیستم مالی و افزایش مشکلات بانک‌ها خواهد شد، تصریح کرد: تجربه نشان می دهد سیستم بانکی دچار فقدانی در رابطه با ارائه تسهیلات به متقاضیان دولتی و غیر دولتی است به نحوی که باید بازگشت سرمایه آنها تضمین شود و طرح هایی که به آنها تسهیلات پرداخت می شود باید دارای توجیهات اقتصادی باشند.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طرح ها در بخش دولتی با روش هایی از قبیل وساطت بانک مرکزی، تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استفاده از روش های پیچیده حقوقی و در بخش غیر دولتی اخذ وثیقه‌های متنوع صورت می گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات نسبت به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت پذیری به ویژه در بخش صادرات نگران هستند، افزود: نظام بانکی نمی تواند برای سیاست توسعه صادرات وارد میدان شود و برهمین اساس، احتمال دارد به جایگاه صادرات در کشورهای آسیای جنوب شرقی به سختی دست یابیم.

به گفته وی در حال حاضر هم سیستم بانکی و هم مشتریان بانکی ناراحت هستند و در سایر کشورها این بانک ها هستند که به دنبال مشتری می گردند، بنابراین باید این سئوال را مطرح کرد که چرا در ایران ازدحام بیش از حد مشتری برای دریافت تسهیلات وجود دارد که این امر باعث شده فرصت انتخاب بهینه مشتری از بانک ها ساقط شود.

دانش جعفری با اشاره به زیاده گویی برخی متقاضیان تسهیلات ارزی بانک‌ها گفت: این نوع مشتریان برای حل مشکل ریالی خود از فاینانس استفاده می کنند، غافل از اینکه استفاده از این روش ها برای حل مشکلات مشتریان عواقب منفی برای از نظر منافع ملی برای کشور در بر دارد و باعث افزایش نقدینگی می شود.

وی داشتن سیستم نظارتی کارآمد در نظام بانکی را باعث کاهش نگرانی بانک‌ها و مشتریان آنها عنوان کرد و گفت: در سیستم نوین بانکی یک رابطه سه گانه بین مشتری، بانک و پیمانکار ایجاد می شود.

به گفته وی در نظام های مالی جدید نیازی به درگیری بانک ها و مشتری نیست، همچنین بانک ها برای حل مشکل و نگرانی خود برای بازگشت سرمایه مبادرت به برگزاری مناقصه می کنند که در این روش مشکل بانک ها حل و قیمت ها کاهش می یابد و از حداقل تسهیلات استفاده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح های جدید نگرانی بانک ها و مشتری کاهش می یابد و هر دو از نظام کارآمد نظارتی نفع می برند، تصریح کرد: باید به سمت سیستم جامع نظارتی در ارائه تسهیلات برویم که داشتن این نظام نیازمند ایجاد نظام های مقدماتی در سیستم بانکی است.

وی با اشاره به این موضوع که متقاضیان دریافت تسهیلات خود را کارآفرینان بزرگ قلمداد می کنند، افزود: داشتن اطلاعات مالی در مورد مشتریان به بانک‌ها کمک می کند که ارزیابی دقیقی از موقعیت مالی مشتری داشته باشند.

دانش جعفری با اشاره به این که برخی از تسهیلات گیرندگان، وام های خود را در جایی غیر از آنچه در زمان اخذ تسهیلات اعلام شده است، همچون خرید زمین و پرداخت سایر بدهی های خود، استفاده می کنند، افزود: سیستم های نظارتی از سفته بازی ها و بورس بازی ها جلوگیری می کند.

وی بر ایجاد و فعال کردن واحدهای مدیریت ریسک در بانک‌ها تاکید کرد و افزود: استانداردهای ارزیابی طرح ها از مشکلات فعلی است و بانک های مختلف با شیوه ها و کارشناسان مختلف طرح ها را ارزیابی می کنند.

وزیر امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: غیر از بانک صنعت و معدن که از 350 کارشناس ومهندس مشاور برای ازریابی طرح ها و نظارت بر آنها استفاده می کند، اکثر بانک ها از کارشناسان خود استفاده می کنند.

وی بر مقدمه سازی برای ایجاد طرح نظارت بر تسهیلات تاکید کرد و افزود: فرآیند ارائه تسهیلات باید ساده و غیر سلیقه ای باشد زیار باعث گسترش فساد می شود.

وی گفت: در استفاده از تسهیلات ارزی در سیستم بانکی باید آسیب شناسی مناسب انجام شود و بحث تفاوت نرخ سود در ایران و بانک‌های کشورهای خارجی و اطراف در بخش تسهیلات ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.