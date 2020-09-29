به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، گروه خودروسازی فولکس‌واگن چین اعلام کرد در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد یورویی به همراه شرکای چینی خود در خودروهای الکتریکی، طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ است.

طبق بیانیه فولکس واگن چین، این علاوه بر ۳۳ میلیارد یورویی خواهد بود که قبلاً توسط گروه فولکس‌واگن برای توسعه خودروهای الکتریکی این شرکت در سراسر جهان تخصیص داده شده بود.

فولکس واگن در راستای هدف خود برای الکتریکی‌سازی و دیجیتالی‌سازی در نظر دارد ۱۵ خودروی جدید با انرژی‌های نو را تا سال ۲۰۲۵ به بازار ارائه کند.

چین به تازگی اعلام کرده است تا سال ۲۰۶۰ از تولید آلایندگی کربن خود را به صفر خواهد رساند.