فرصتی برای کارهای سلیقه ای وجود ندارد/ تغییرات اجتماعی میزان جرایم را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوریان امروز در چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در ابتدای فعالیت در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، فعالیت ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا فعالیت های ثمربخش با قوت بیشتری دنبال شود و در صورتیکه کاری نیمه کاره باقی مانده و یا نیاز به اصلاحاتی داشت، پیگیری و در صورت توان فعالیت های جدید آغاز شود.

وی خواستار نگاه نقادانه به فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی اعضای شورای شهر شد و گفت: با نگاه نقادانه مشخص می شود که فعالیت ها تا چه حد به نفع مردم و شهر است و نظرات و پیشنهادها نیز در این مورد، اعمال خواهد شد.

نوریان با بیان اینکه شهر پدیده ای فرهنگی و اجتماعی است بنابراین مدیریت آن مستلزم داشتن رویکرد اجتماعی و فرهنگی است، گفت: نگرش انسانی و ارزش انسانی، یک اصل است و منظور از رویکرد اجتماعی جهت گیری همه جانبه مدیریت شهری در شناخت وضعیت موجود اعم از پدیده ها، مسائل و واقعیات اجتماعی است که با توجه به تغییرات اجتماعی فراگیر در عرصه های بین المللی صورت می گیرد.

وی با اشاره به پیشرفت زنان در عرصه های علمی گفت: هم اکنون زنان حضور 65 درصدی را در رشته های مختلف دانشگاهی دارند و این پیشرفت به گونه ای بوده که در حال حاضر شاهد حضور 10 برابری زنان در عرصه های مختلف جامعه نسبت به گذشته هستیم.

نوریان با بیان اینکه تغییرات اجتماعی در کشور باعث افزایش جرائم شده است گفت: هر موضوع در حوزه آسیب های اجتماعی می تواند در رسانه ها جنجال برانگیز باشد بنابراین شهرداری در این زمینه به روش خاصی عمل کرده است یعنی فعالیت های خود را انجام داده و گزارش عملکرد را نیز به مسئولان ارائه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در مدیریت شهری، باید شهر را با ساکنان آن تطبیق داد، نه اینکه مردم با شهر تطبیق داده شوند، گفت: بهترین شهر برای مردم شهری است که پذیرای آنها باشد یعنی شهری که در تسخیر شهروندان بوده و در آن رفاه، آرامش و ترقی و پیشرفت و رشد باشد.

نوریان با بیان اینکه شهر را بابد بر اساس نیاز آدم ها ساخت نه اینکه آنها را در محدودیت های شهر گرفتار کرد، گفت: ساخت شهر به صورت مدون و با نگاه همه جانبه شکل نگرفته و شهر در مقیاس ماشین ساخته شده است به گونه ای که تمامی پل ها و یا روگذرها فقط تلاش برای قابل تحمل کردن شهر برای مردم بوده است.

وی با بیان اینکه پایداری کالبدی، پایداری فرهنگی و اجتماعی شهر، پایداری منافع و فرصت های شهروندان و پایداری سیستم مدیریتی شهر باید در حوزه شهری مورد توجه قرار گیرد، گفت: فعالیت ها باید به گونه ای باشد که تغییر مدیریت باعث نشود که از اول شروع کنیم. همچنین نباید فعالیت ها به صورت پراکنده باشد چون فرصت آنقدر نیست که هر گروه بخواهد کار سلیقه ای انجام دهد.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه مطالعات در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به صورت کاربردی است، گفت: مدعی انجام مطالعات استراتژیک نیستیم.

وی با بیان اینکه باید با ورود تکنولوژی نظیر ورود خودرو، فرهنگ استفاده از آن نیز نهادینه شود، گفت: در سال گذشته با ایجاد فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی توسط پلیس های راهنمایی و رانندگی، میزان کشته ها تا 250 نفر کاهش یافت و این بسیار مهم است چون هر خانواده ای که سرپرست خود را از دست می دهد، مستعد آسیب های اجتماعی می شود.

نوریان با اشاره به اینکه شهرداری 120 نفر از متکدیان مبتلا به ایدز و هپاتیت را حدود 9 ماه درسیستم خود نگهداری کرده است و باید متوجه بود که اگر این افراد در سطح جامعه رها می شدند چه مشکلاتی ایجاد می شد، گفت: بارها در این زمینه تصمیم گیری شده اما تا کنون این تصمیمات عملی نشده است.

وی گفت: پروژه هایی توسط برخی گروه ها انجام شده که هزینه های زیادی برای اجرای آن صرف شد به طور مثال 700 میلیون تومان برای GIS شهر فرهنگی تهران و 80 میلیون تومان برای نیاز سنجی فرهنگی شهر تهران هزینه شد در صورتی که این گروه ها صلاحیت انجام این کارها را نداشتند.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: هم اکنون کل بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی 500 میلیون تومان است که مشخص نیست تا چه حد جذب خواهد شد.

وی در خصوص پروژه های در دست اجرا در سال 86 گفت: انجام 24 پروژه افکار سنجی در مورد سنجش میزان اثر بخشی طرح های جهادی 137، 30 پروژه در مورد نگرش مردم به عملکرد شهرداری، 30 پروژه در خصوص گروه های مطالعاتی از پروژه های در دست اجرا در سال جاری است.

نوریان با اشاره به اینکه در سال 69 ویدئو همانند بمب منفجره وارد کشور شد و طی سالهای 71 و 72 نیز فضای مجازی اینترنت در کشور ایجاد شد، گفت: تعداد کاربرهای رایانه در سال 75 حدود 2 هزار بود و سال گذشته این تعداد به 7 میلیون نفر و هم اکنون به 11 میلیون نفر رسیده است بنابراین باید روش ها در تعاملات اجتماعی و کنش و رفتارها در این زمینه تغییر یابد.

وی، اعتماد، آگاهی و مشارکت را سرمایه های اجتماعی عنوان کرد و در خصوص اهمیت حوزه سلامت گفت: هرچه در حوزه سلامت هزینه شود در واقع انجام سرمایه گذاری است بنابراین هدف ما در جهت بهبود کیفت زندگی شهروندی، افزایش امید به زندگی و بهبود شیوه سیاست گذاری مدیریت است.

نوریان، تلاش در جهت ایجاد مدیریت واحد سلامت شهری، تعمیم آرمان ایجاد شهر سالم، برقراری نظام جامع اطلاعات سلامت، نیل به شاخص ها و ارتقای سطح ارائه خدمات سلامت و آموزش همگانی سلامت را از جمله راهبردها و سیاست ها در حوزه سلامت شهرداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شعار شهرداری در حوزه سلامت، " شهروند سالم، خانواده سالم، محله سالم و شهر سالم در پرتو ارزش ها است، اظهار داشت: برنامه ریزی های انجام شده در این حوزه به گونه ای است که درصدد احداث خانه های سلامت در تمامی محلات تهران هستیم که در این صورت 371 خانه سلامت در تهران احداث خواهد شد.