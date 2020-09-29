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۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳

استاندار قم تاکید کرد:

تولیدکنندگان بهترین مشاور مدیران با راهکارهای واقع بینانه

تولیدکنندگان بهترین مشاور مدیران با راهکارهای واقع بینانه

قم- استاندار قم با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بهترین مشاور مسئولان برای تصمیم سازی هستند گفت:راه حل های تولیدکنندگان برای مشکلات تولید واقع‌بینانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از ۵ واحد تولیدی و بهره برداری از یک مورد طرح توسعه در قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه گفت: برای رفع مشکل مواد اولیه سه واحد صنعتی و تسهیلات مورد نیاز توسعه یک واحد صنعتی مصوباتی اتخاذ کردیم.

استاندار قم با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بهترین مشاور مسئولان برای تصمیم سازی هستند گفت: تولیدکنندگان به دلیل اینکه نقش اصلی را در فرایندهای تولید دارند راه حل های واقع‌بینانه ای ارائه می‌کنند.

وی افزود: حضور میدانی مدیران در مجموعه‌های تولیدی و مشاهده وضعیت تولید می‌توانند تصمیمات مناسب و اثربخشی بگیرند.

کد مطلب 5036195

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