تولیدکنندگان بهترین مشاور مدیران با راهکارهای واقع بینانه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از ۵ واحد تولیدی و بهره برداری از یک مورد طرح توسعه در قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه گفت: برای رفع مشکل مواد اولیه سه واحد صنعتی و تسهیلات مورد نیاز توسعه یک واحد صنعتی مصوباتی اتخاذ کردیم.

استاندار قم با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بهترین مشاور مسئولان برای تصمیم سازی هستند گفت: تولیدکنندگان به دلیل اینکه نقش اصلی را در فرایندهای تولید دارند راه حل های واقع‌بینانه ای ارائه می‌کنند.

وی افزود: حضور میدانی مدیران در مجموعه‌های تولیدی و مشاهده وضعیت تولید می‌توانند تصمیمات مناسب و اثربخشی بگیرند.