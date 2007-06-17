ویژگی بارز بسیجیان دشمن شناسی وعمل به موقع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میراحمدی که در جمع بسیجیان گردانهای عاشورا و الزهرا(س) شهرستان ایوان ایلام سخن می گفت ، افزود: بسیج از بدو تشکیل همواره در تمام صحنه ها حضور داشته و در مواقع لزوم از خود واکنش نشان داده است.

وی با اشاره به پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از این واقعه دشمن آن را به ضعف و ناتوانی دفاعی کشور تعبیر کرد وصدام طرحهای هجومی خود را مجددا آغاز کرد ولی بسیجیان با حضور گسترده خود در جبهه های جنگ این نقشه شوم دشمن را نقش بر آب کردند واین نشانه هایی از دشمن شناسی و عمل به موقع آن بود.

سردار میراحمدی با اشاره به موفقیت ایران در فن آوری هسته ای گفت: اهمیت دستیابی به دانش و فن آوری صلح آمیز هستهای برای کشورمان را باید از حجم و شدت مخالفت قدرتهای شیطانی فهمید، چرا که اگر این موضوع از اهمیت راهبردی برخوردار نبود اینگونه دشمنان کینه توز را بی قرار و بی تاب نمی کرد.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به اهمیت فن آوری هسته ای افزود: دشمنان استقلال و شرف کشور ما تلاش کرده اند تا همواره چتر و فضای تهدید آمیز خود را بر سر این کشور نگه دارند تا مقابل هر گونه پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور را بگیرند اما با دستیابی کشور ما به فن آوری صلح آمیز هسته ای فضای موجود شکیته خواهد شد و بنا به تعبیر نظریه پردازان غربی ، فصل نوینی در روابط با این کشور که مشخصه آن پذیرش ایران هسته ای است آغاز خواهد شد.

سردار میراحمدی با اشاره به تحقق یک جنبش اقتصادی در ایران گفت: تحقق اهداف اقتصادی یعنی تبدیل شدن ایران به قدرت طراز اول اقتصادی در خاورمیانه که در گرو تحقق اهداف نظام در دانش هسته ای است.

وی در ادامه افزود: عده قلیلی که در کشور وجود دارند و می گویند پافشاری بر مواضع موجود کشور را به ورطه جنگ می کشاند دو دسته اند یا فاقد یک بینش درک درست از شریط و فرصت تاریخی موجود هستند و مرعوب از جنگ روانی اند و یا انسانهای وابسته و مزد بگیرند، اما روی سخن ما با دسته اول است آنان باید بدانند پافشاری مقام معظم رهبری استفاده از یک فرصت تاریخی است که تهدیدات بالقوه را از کشور دور می سازد.

وی در پایان با تمجید از مردم شهر ایوان گفت: 90 درصد افراد واجد شرایط سنی اعم از زن و مردم در این شهر عضو بسیج هستند.