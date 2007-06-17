تقویت روحیه اخلاص در نیروهای وفادار به انقلاب ضروری است / همه باید الزامات وحدت را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از خانواده های شهدا و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و رحلت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و از حوادث سامرا و فلسطین ابراز تاسف کرد و گفت: مجموعه این حوادث برای عالم اسلام تلخ و ناگوار است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تحلیل حوادث اخیر در سامرا گفت: استکباریون از پیشرفت های بیش از 58 کشور مسلمان که 20 درصد تولید ناخالص و 25 درصد جمعیت دنیا را دارند، می ترسند و برای جلوگیری از پیشرفت ها، دست به هر کاری می زنند که یکی از کارهای آنها تشویق انسانهایی با اندیشه های خوارج برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار که به مناسبت چهل و دومین سالگرد شهادت شهیدان امانی، بخارایی، صفا رهرندی و نیک نژاد انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان و بیان سیر تاریخی حضور و نقش جمعیت ها و هیات های مذهبی در طول مبارزه با رژیم پهلوی گفت: شاخه مسلحانه حزب موتلفه اسلامی در شرایط خفقان فضای کشور را مبارزاتی کرد و چهار شهید ارزشمند این جمعیت اسلامی بر اساس عقاید خود کاری کردند که آثار مهم تبلیغی داشت.

وی افزود: درراس همه جریان های مبارز، مرجع تقلید در راس مبارزات بود که حرف هایش برای مردم حجت بود و حضور مردم با پیشتازی روحانیت باعث تداوم مبارزه و پیروزی انقلاب شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اخلاص و عرفان را پایه اصلی انقلاب اسلامی خواند و گفت: مبارزان آن دوره، بر اساس خلوص و عقاید قلبی وارد عمل می شدند و در این راه انواع شکنجه ها را تحمل می کردند.

وی افزود: در شرایط کنونی نیز باید روحیه اخلاص را در نیروهای وفادار به انقلاب تقویت کرد زیرا عمل بدون عقیده، سطحی و ناپایدار است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آموزش عمیق تر و توضیح تاریخ جهاد و مبارزه را از وظایف احزاب دانست که پایه های انقلاب را محکم تر می کند.

وی تحمل سلیقه های مختلف در ابعاد داخلی و خارجی را ضروری دانست و گفت: رهبری معظم انقلاب با توجه به این مسائل، امسال را سال وحدت ملی و انسجام اسلامی نامید.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: البته همه باید توجه داشته باشند که رسیدن به وحدت ملی الزاماتی دارد و همه باید در راستای آن تلاش نمایند.

در آغاز این دیدار محمد نبی حبیبی ، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این حزب ارائه کرد.