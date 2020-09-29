بارش باران در برخی راههای مازندران/ اعمال محدودیت ترافیکی از فردا

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک عادی و روان محورهای استان افزود: با توجه به بارش پراکنده و مه آلود بودن برخی مسیرها از جمله محدوده گدوک سوادکوه و ارتفاعات از رانندگان درخواست میشود تا در تردد از محورهای استان به هشدارهای راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی از ظهر چهارشنبه تا صبح شنبه بعد در راههای استان اعمال میشود، اظهار داشت: تردد در محور کندوان روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲ بامداد از کرج و ابتدای آزادراه به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و از ساعت ۲۰ تا ۲ بامداد نیز تردد از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یکطرفه و ممنوع میشود.
وی ادامه داد: همچنین در محور هراز نیز تردد از ساعت ۱۸ تا ۲۴ روز جمعه از رودهن به آمل ممنوع و در صورت ترافیک سنگین از ساعت ۲۰ تا ۲۴ از آب اسک به رودهن یکطرفه میشود.
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