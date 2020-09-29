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۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۱

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون؛

تعداد جان‌باختگان کرمانشاهی کرونا از ۶۰۰ نفر عبور کرد

تعداد جان‌باختگان کرمانشاهی کرونا از ۶۰۰ نفر عبور کرد

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت هفت کرمانشاهی در شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: تعداد جان‌باختگان کرمانشاهی کرونا از ۶۰۰ نفر عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۵۵ مورد مثبت مبتلا به کرونا در استان بستری شدند که جمع موارد مثبت بستری به چهار هزار و ۵۵۶ نفر رسید و هم‌اکنون ۴۵۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان هفت نفر است که از این تعداد سه مورد در شهرستان کرمانشاه ۲ نفر در شهرستان سنقر و کلیایی و در هر یک از شهرستان‌های صحنه و روانسر نیز هر کدام یک نفر در اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست دادند.

وی گفت: با احتساب موارد فوت در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع جان باختگان در اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تا کنون به ۶۰۶ نفر رسید.

به گفته محمدی، از ابتدای شروع اپیدمی تاکنون در استان ۱۲ هزار و ۸۷۹ نفر بستری و ۱۱ هزار و ۸۲۳ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۲ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۸۴ نفر نیز از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5036271

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