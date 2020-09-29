اتخاذ برنامه های تازه برای رونق گردشگری کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان، در این مراسم با قدردانی از کارکنان معاونت گردشگری گفت: توقعی که هموطنان در داخل و خارج کشور از جزیره دارند، توجه بیشتر به حوزه گردشگری کیش است و مسئولیت این بخش نیز با این توقعات سنگین‌تر می‌شود. از این رو باید تلاش کنیم به خوبی این انتظارات را پاسخگو باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در جزیره کیش به عنوان یکی از بهترین نقاط در کشور عزیزمان، تلاش‌های زیادی برای تأمین زیرساختهای گردشگری صورت گرفته است. این تلاش‌ها البته آنطور که باید و شاید نبوده و برای رسیدن به حد استاندارد، همچنان نیاز به افزایش تلاش و فعالیت هستیم.

وی عنوان کرد: تمامی برنامه‌های در نظر گرفته شده به مناسبت هفته جهانی گردشگری نیز از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی ما است که در توسعه گردشگری جزیره برای ارتقا کیفی خدمات این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی جزیره، وظیفه تأمین زیرساخت‌های گردشگری را برعهده دارد گفت: جزیره کیش از دو راه دریایی و هوایی پذیرای گردشگران است. در این دو حوزه مسئولیت دقیق و مشخص برای سازمان منطقه آزاد کیش تعریف شده و باید به گونه‌ای عمل شود که با توسعه باندهای پرواز، ترمینال جدید فرودگاه و بندرگاه کیش پاسخگوی نیاز گردشگران و مسافران باشد و تمام تلاش ما بر این است که تمامی فعالیت‌های زیرساختی حوزه گردشگری تسریع شود و به نتیجه دلخواه برسد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه اظهار داشت: بخش خصوصی نیز اقداماتی در این خصوص داشته و سرمایه گذاران با اشتیاق و گرایش بالا برای سرمایه گذاری در این بخش مراجعه می‌کنند. خوشبختانه علاقمندان به سرمایه گذاری از علم و آگاهی، تجربه و توان مالی قابل قبول برای فعالیت برخوردارند و بنابراین برای تسریع در انجام زیرساخت‌ها باید با همه توان تلاش کنیم.

وی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های دریا و گردشگری دریایی را به عنوان بخش مغفول مانده گردشگری برشمرد و افزود: ظرفیت‌های بسیاری در این بخش وجود دارد که هنوز استفاده نشده و نیاز به توسعه فعالیت در این حوزه وجود دارد. در نتیجه این توجه به بحث‌های اقتصادی و گردشگری، ذونق کیش بسیار بیشتر خواهد شد.

غلامحسین مظفری افزود: متأسفانه گردشگری دریایی در کشور دچار خلأ است. افتتاح کشتی بادبانی می‌تواند نقطه آغاز این بحث باشد تاباید اتصال و ارتباط با دیگرمرزهای جنوبی کشور هرچه سریع‌تر برقرار شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه این مطلب به برقراری ارتباط با کشورهای اطراف و برنامه ریزی میان مدت در این خصوص اشاره کرد و گفت: باید ترددهای سازمان یافته برقرار کنیم تا از کشورهای اطراف بتوانند سفر به کیش را تجربه کنند و در آینده نیز تورهای ترکیبی بین این مناطق راه اندازی شود که به لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و کیش به عنوان پایلوت می‌تواند تعمیم دهنده این موضوع به کل کشور باشد.

مظفری همچنین بر راه اندازی موزه‌ها به عنوان یکی دیگر بحث‌های جدی در جزیره تاکید کرد و افزود: برای پاسخگویی به نیاز گردشگران، مطالبه گر اصلی در این موارد باید معاونت گردشگری باشد و در معرفی موزه حریره که به لحاظ تاریخی کمتر شناخته شده است و دیگر موزه‌هایی که طراحی شده موفق عمل کند چرا که این اماکن تاریخی برای منطقه آزاد کیش به عنوان یک ظرفیت می‌تواند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین یاداور شد بازسازی اماکنی چون کاخ‌های شماره ۱ و ۲، بازار فرانسه و مواردی از این دست، جذابیت‌های این حوزه را افزایش خواهد داد.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه در حوزه گردشگری کارهای بسیارخوبی انجام شده گفت: اگر قرار است کیش الگو باشد موضوعات مطرح شده نیاز به ساماندهی دارد.

وی افزود: روستاهای کیش نیز ظرفیت‌های بسیار بالای بوم گردی هستند و با توجه به علاقه مردم منطقه و بومیان، باید مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم و تسهیلات و مجوزهای مورد نیاز برای آنها در نظر بگیریم و همچنین از پیشنهادات و ایده‌های سرمایه گذاران در این زمینه‌ها استقبال کنیم تاپس از تعریف شاخص‌ها و استانداردها و در نظر گرفتن نیازهای مردم، نسبت به توقعات آنها و به روز خدمات استاندارد ارائه کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: کیش در تمامی حوزه‌ها باید الگویی برای سراسر کشور و مناطق آزاد باشد همانطور که در حوزه هوشمند سازی، زیرساخت‌های اصلی توسعه برای سیستم جی ۵ در جزیره فراهم شده و اصرار بر پایلوت بودن کیش است، بنابراین همکاران با تجربه معاونت گردشگری با استفاده از تجربیات خود در این شرایط اقتصادی می‌توانند با تلاش و همراهی بیشتر موجب ارتقا هرچه بیشتر این حوزه باشند و با پیوند بین تمامی خدمات سازمان، جهش را تجربه کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه هم افزایی بین تمام مجموعه‌های سازمان موجب تحولات تسریع در پیشرفت می‌شود گفت: سازمان منطقه آزاد کیش به عنواد نهاد حاکمیتی جزیره، سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را سهولت می بخشد و با ایجاد انگیزه برای آنها موجب انجام بهتر امور و پیشرفت سریع‌تر می‌شود.

در پایان این مراسم، به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی گردشگری از مسئولان و کارکنان معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اهدا لوح تقدیرشد.