سیاستهای آمریکا باعث رقابت تسلیحاتی در جهان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "سرگئی راگف" گفت : " آمریکا از توافقنامه دفاع ضد موشکی و قرارداد کلی و همه جانبه ممنوعیت آزمایشهای هسته ای راضی نبود و از این قراردادها خارج شد. فعلاً آمریکایی ها قرارداد موشکهای برد کوتاه و متوسط را می پسندند، اما آیا این برای مدتی طولانی خواهد بود؟".

مدیر مؤسسه آمریکا- کانادا آکادمی علوم روسیه معتقد است که جهان در آستانه رقابت تسلیحاتی قرار دارد، رقابتی که تابع هیچ قانونی نخواهد بود.

به گفته راگف، در شرایط فعلی سامانه کنترل بر تسلیحات در حال فروپاشی است، سامانه ای که پس از جنگ سرد ایجاد شد که آخرین روزهای خود را می گذراند.

به عقیده وی، یکی ازعلل ایجاد بحران در زمینه سیستم کنترل بر تسلیحات، "سیاست اتخاذ گام های یک سویه توسط دولت جرج بوش است. هدف اصلی و راهبردی واشنگتن ممانعت از ایجاد رقیبی با نیروی برابر است که اتحاد شوروی چنین بود".

به گفته راگف، تمایل به تک قطبی بودن، آمریکا را با یکی از دشوارترین بحران ها در تاریخ خود رو به رو ساخته است.

وی می گوید: اکنون مسلم است که پیامدهای جنگ درعراق برای آمریکایی ها بسیار سنگین تر از پیامدهای جنگ با ویتنام خواهد بود.

این کارشناس می گوید: در پاییز در آمریکا مباحثی بسیار دشوار در رابطه با حداقل سازی نتایج شکست درعراق آغاز خواهند شد، اما دیگر هیچ کس درباره پیروزی در این کشور صحبت نمی کند".

راگف معتقد است: "جهان تک قطبی پیش از آنکه شکل گیرد، فرو ریخته است".

این کارشناس تصریح نمود: "پس از پایان جنگ سرد، سیستم جدید امنیت بین المللی ساخته نشد. اکنون عملاً تمامی "مراکز قدرت" منطقه ای، سلاح هسته ای در اختیار دارند. اگر گسترش آن ادامه بیاید، گزینه های مختلفی برای توسعه اوضاع پیش می آید، متاسفانه اکنون قوانینی کلی برای بازی وجود ندارد. بعید است که جنگ سرد جدیدی ممکن باشد، اما رویارویی به شکل روابط متقابل بین روسیه و آمریکا درحال شکل گیری است. بدین ترتیب که زمینه های همکاری انرژتیک جای خود را به زمینه های رقابتی می دهند".

وی معتقد است که سازمان ملل متحد و سایر نهادها "کارآیی اندکی دارند، از این رو یا باید آنها را مؤثر و کارآمد کرد و یا درباره ساختارهایی جدید اندیشید".