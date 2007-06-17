امیدوارم برای آخرین بار نباشد که روی نیمکت رئال مادرید می نشینم

به گزارش خبرگزاری مهر، فابیو کاپلوعلاقمند است درفصل آتی رقابت ها همچنان به عنوان سرمربی رئال مادرید بر روی نیمکت این تیم بنشیند. او گفت صرف نظر از هر نتیجه ای که در بازی امشب دو تیم رئال مادرید و رئال مایورکا حاصل شود علاقمند است کار خود را در این تیم دنبال کند.

کاپلو گفت: امیدوارم این آخرین بازی من در رئال نباشد. ما با احساس مثبت به میدان امشب قدم می گذاریم. البته نیاز به حمایت هوادران تیممان داریم.

زمانی که از کاپلو در خصوص ملاقات با رامون کالدرون سوال شد گفت: البته قصد ندارم چیزی را فاش کنم. من هفته گذشته 35 دقیقه با کالدرون جلسه داشتم . خوشحالم که هواداران خواهان ماندن من در تیمشان هستند. این نشان می دهد که کار ما در اینجا مورد قبول واقع شده است. با این حال حرف آخر را مسئولان باشگاه می زنند.

تیم رئال مادرید امشب در آخرین بازی رقابت های این فصل لالیگا به مصاف رئال مایورکا برود و در صورتی که در این دیدار پیروز شود صرف نظر از هر نتیجه ای که تیم بارسلونا کسب کند به عنوان قهرمانی می رسد.