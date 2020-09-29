مهر و موم انبار دپوی آرد قاچاق در ماهدشت

مهدی افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی آرد خارج از شبکه و قاچاق در یک انبار در منطقه ماهدشت کرج، بررسی موضوع در دستور کار پلیس اقتصادی قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی به انبار مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از آنجا ۲۴۰ کیسه آرد ۵۰ کیلویی در مجموع به مقدار ۱۲ تن کشف کردند و بعد از انجام عملیات این انبار مهر و موم شد.

سرپرست پلیس اقتصادی استان البرز در پایان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه متذکر شد: ارزش اموال قاچاق کشف توسط کارشناسان ۱۵۰ میلیون ریال تخمین زده شده است، پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم به همراه پرونده به تعزیرات حکومتی منتقل شد.