یارانه های نشر باید عادلانه میان ناشران توزیع شود

محسن باقرزاده - مدیر نشر توس، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : اگر یارانه ها به صورت درست توزیع شود - که با تجربه ای که از کارهای این چنینی در دولت دارم شک دارم این اتفاق بیفتد - می توانیم انتظار داشته باشیم این یارانه ها موثر واقع شود.

وی ادامه داد : هم اکنون با روندی که وجود دارد مشخص نیست روند خرید کتاب چگونه است. مثلا در سال های قبل مجلدات قبلی مجموعه " یونانیان و بربرها " را از ما خریداری کرده بودند و مجلدات بعدی را نخریدند؛ در حالی که وجود این کتاب در کتابخانه های عمومی بسیار با اهمیت است و این یکی منابعی است که برای مطالعه در زمینه تاریخ روابط ایران و یونان از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیر نشر توس یادآور شد: چاپ کتاب بر روی کاغذهای خریداری شده از بازار آزاد به حدی موجب افزایش بهای پشت جلد کتاب می شود که شاید جامعه کتابخوان تحمل آن را نداشته باشد.

وی تصریح کرد : اگر یارانه های حوزه نشر بر خلاف سود جامعه فرهنگی هدایت شود تنها یک گروه خاص از آن بهره می برند و دیگر اقشار از آن محروم خواهند شد.

محسن باقرزاده خاطرنشان کرد : مجلس و دیگر نهادهای نظارتی باید بر نحوه توزیع این یارانه ها دقت داشته باشند تا در جهت درست خود هدایت شده و در جای دیگری خرج نشود.