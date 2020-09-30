محمدابراهیم امامی داور المپیکی کشتی ایران که به عنوان سرپرست فنی مسابقات لیگ برتر نیز بر این پیکارها نظارت دارد به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که روز گذشته شاهد آن بودیم، تست منفی تمامی کشتیگیران شرکت کننده در لیگ بود که این موضوع نشان دهنده رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط آنها طی هفتههای گذشته بوده است.
وی افزود: متولیان فدراسیون زمینهای فراهم کردند تا کشتی گیران، مربیان، داوران و تمامی عوامل اجرایی این مسابقات تست کرونا دادند که خوشبختانه هیچکدام از کشتی گیران با نمونه مثبت مواجه نشدند و تمامی حاضرین در سالن در کمال صحت و سلامت به برگزاری مسابقات مشغول بودند.
رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی ادامه داد: از نکات قابل توجه در نخستین روز از رقابتهای لیگ برتر، رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط کشتیگیران و مربیان و داوران بود که با دقت فراوانی به آن توجه داشتند. همین همکاری و تعامل باعث شد تا روز گذشته شاهد اجرای دقیق پروتکلها و مسابقات خوبی باشیم و هیچ مشکلی از این نظر وجود نداشت.
سخنگوی فدراسیون کشتی افزود: حتی داوران نیز برای هر بار قضاوت با استفاده از ماسک و دستکش و شیلد صورت وارد تشک میشدند و قبل و بعد از هر مسابقه با ضدعفونی کردن مداوم دستان خود که ممکن بود در تماس با کشتی گیران باشند، نکات بهداشتی را رعایت میکردند. ضمناً ما از تیمها خواستیم که با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود، به جای دو مربی برای کُچ کردن در کنار تشک، از یک مربی استفاده کنند که تمامی تیمها نیز این خواسته را پذیرفتند.
امامی به حضور محمد بنا در سالن مسابقات هم اشاره کرد و گفت: محمد بنا و بهروز حضرتی پور به عنوان اعضای کمیته فنی از اولین کشتی در سالن حضور داشتند. محمد بنا با دقت و وسواس خاصی تمامی کشتیها را نگاه میکرد و حتی یک لحظه از سالن بیرون نرفت تا مبادا یکی از کشتیها را از دست بدهد. حس مسئولیت و دغدغه او برای اطلاع از وضعیت فرنگیکاران واقعاً ستودنی بود که او نشان داد همچنان برای رسیدن به اهدافش مصمم و باانگیزه است.
رئیس اسبق کمیته لیگ کشتی در پایان گفت: امیدوارم همینطور که بیش از ۱۰۰ تست انجام شده از کشتیگیران و مربیان با نتیجه منفی روبرو شد، همچنان در روزها و هفتههای آینده نیز با همین روند همراه باشیم و بتوانیم برنامههای مدون فدراسیون و تیمهای ملی را هم با همین شرایط مطلوب اجرایی کنیم. به واقع با مشاهده سلامت کشتی گیران که هر کدام از آنها در این مدت در شهر و دیار خودشان به تمرینات انفرادی مشغول بودند، جای امیدواری و خوشحالی دارد. چراکه نشان میدهد این بچهها به رغم عدم وجود نظارت نزدیک توسط مربیان اختصاصی و کادر فنی تیم ملی به خوبی پروتکلهای بهداشتی را رعایت کرده اند.
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