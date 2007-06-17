به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک‌ها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: گرچه در ساختار ایران به مقوله نظارت به عنوان ابزار قدرتمند کارآیی مدیریت پرداخته شده اما در سیستم اداری به مقوله نظارت بها داده نشده است.

محمد نیازی با بیان اینکه در کشور نظارت عمومی وجود ندارد و در برخی بخش ها نظارت ضعیف است و به صورت حاشیه‌ای به آن پرداخته می شود، تصریح کرد: با وجود نقش بالای بانک ها در مسائل اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در معیشت مردم، تحقق عدالت و مسائل کلیدی اما سیستم بانکی با مشکلات جدی مواجه است و امروزه شرایط سختی را طی می کند.

وی با تاکید بر اینکه چالش‌هایی در سیستم بانکی وجود دارد و ساختار تشکیلات و مقررات بانکی با مشکل مواجه است، افزود: اگر نظارت برسیستم بانکی را تقویت کنیم و از الگوهای نوین استفاده نماییم، بسیاری از چالش ها و مشکلات رفع می شود و عملیات بانکی نیز اقتصاد کشور را هدایت خواهد کرد.

رئیس بازرسی کل کشور مهمترین بخش مدیریت را کنترل و نظارت عنوان کرد و افزود: این بخش تضمین کننده مدیریت است. وی گفت: به علت ضعف نظارت با وجود اینکه قرارداهای سیستم بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است، به اهداف مورد نظر نمی رسیم.

نیازی دلیل بهره وری پایین در کشور را استفاده تسهیلات بانکی در مواردی غیر از آن چیزی است که در زمان دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان عنوان می شود، ذکر کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی خرید وام های بنگاه های زودبازده است.

وی تنها راه دستیابی به اهداف سیستم بانکی را نظارت و تقویت نظارت عنوان کرد و افزود: بهترین نوع نظارت به صورت دورن سازمانی است و نظارت بیرونی نیز از سوی سازمان بازرسی صورت می گیرد اما با این وجود مهم خود کنترلی است و هیچ سیستم و مدیری بی نیاز از نظارت نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: سازمان آمادگی کمک به دولت، وزارت اقتصاد و سیستم بانکی را به لحاظ دراختیار قراردان نتایج مطالعات آسیب شناسی و اطلاعات سازمان و برگزاری جلسات مشترک تلفیقی با آنها را دارد.

وی با تاکید بر توجه به بحث عدالت و حق در پرداخت وام به متقاضیان توسط سیستم بانکی گفت: کاهش فاصله طبقاتی به عنوان یکی از اهداف کشور باید در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بانک‌های کشور توصیه کرد با سفارش برخی افراد نسبت به پرداخت وام اقدام نکنند. به عبارت دیگر، این گونه نباشد که به افراد صاحب نفوذ وام بدهند و به فقرا وامی پرداخت نکنند، زیرا این بی عدالتی است.

به گزارش مهر، اخیرا علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان مجلس ( نماینده مردم تهران ) از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته که با حضور در مجلس به سئوال وی در خصوص پرداخت میلیاردها تومان تسهیلات توسط یک بانک به سفارش یکی از نمایندگان مجلس پاسخ دهد.